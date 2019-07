ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2019) “Affideresti uno una bimba a una coppia di questo genere? Noi sì”. La frase è scritta su un cartellone, affisso in piazzale Baiamonti a Milano, con i volti dei due vicepremier Matteoe Luigi Die fa parte della campagna di comunicazione per ledi. La campagna si chiama “Ogni coppia può” e mira a sostenere i bambini senza diritti in tutto il mondo: “Cerchiamo coppie di ogni genere perché per noi #ognicoppiapuò“, si legge sul sito dell’organizzazione. La bambina che potrà essere sostenuta adalla coppia-Disi chiama Thila e vive in Senegal: l’organizzazione internazionale nella mattina di martedì ha consegnato nelle sedi di partito dei due leader il dossier di attivazione del sostegno aa loro nome, con le informazioni relative alla bimba e al contesto in cui ...

fattoquotidiano : Adozioni a distanza, ActionAid sfida Salvini e Di Maio. Lo spot: “Affideresti un bimbo a una coppia del genere? Noi… - TutteLeNotizie : Adozioni a distanza, ActionAid sfida Salvini e Di Maio. Lo spot: “Affideresti un bimbo a… - rep_milano : Milano: campagna per le adozioni a distanza con la foto della 'coppia' Salvini-Di Maio [news aggiornata alle 12:26] -