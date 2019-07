Una Vita anticipazioni | Ursula in rovina L’attrice | “Deve pagare”

lanostratv

(Di lunedì 15 luglio 2019)Una, parla Montserrat Alcoverro: “deve pagare per le sue malefatte” Colpo di scena a Una: com’è noto da tempo, la dark ladyDicenta dopo il manicomio diventerà irriconoscibile e girerà per le vie di Acacias in cerca di cibo, sporca, fuori di testa e soprattutto… buona! E proprio di questo clamoroso cambiamento l’attrice Montserrat Alcoverro ha parlato nell’intervista rilasciata per il settimanale NuovoTv, anticipando:sta per attraversare un periodo terribile che la farà diventare buona! E’ arrivato il momento di pagare per tutte le sue malefatte contro Samuel e Diego Alday, che la fanno rinchiudere in un manicomio, spogliandola di tutti i suoi averi. “Sparirà per un po’ e poi tornerà completamente cambiata, in abiti dimessi, spettinata e in cerca di ospitalità”.di Una: ...

Inter : ?? | IMPORTANTE Il calcio, come la vita, è una questione di coraggio. Ma essere coraggiosi è #NotForEveryone #FCIM - matteosalvinimi : I francesi si schierano con una Ong che fa politica in Italia e con una persona che ha speronato una motovedetta de… - NicolaPorro : La vita che cambia in un attimo, per una deviazione. Le toccanti e coraggiose parole di Sinisa Mihajlovic durante l… -