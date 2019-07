Una montagna di offerte per l’Amazon Prime Day 2019 di oggi | 16 luglio | ecco le migliori

Incidenti in Montagna : escursionista precipita per Una ventina di metri - è grave : Questa mattina l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è decollato in direzione del Civetta, dove un escursionista è caduto tra le rocce per una ventina di metri. L’uomo, che con due amici stava salendo verso Cima Tomè, è stato raggiunto da medico e tecnico del Soccorso alpino dell’equipaggio, sbarcati nelle vicinanze. Prestate le prime cure, l’infortunato 67enne è stato caricato in barella e recuperato con un verricello ...

Floyd Mayweather e polemica social per il video con Una montagna di soldi : Vespaio in rete per il video postato dall’ex pugile su Instagram: nelle immagini, si vede Mayweather sfoggiare 1,4 milioni di dollari. “Mi potete apprezzare o criticare, fate voi: questo è il mio stile di vita”. Floyd Mayweather è sempre stato chiaro in merito: è uno degli uomini più ricchi del mondo e non fa proprio nulla per nasconderlo. Anche se (o soprattutto quando) la sua ostentazione genera tantissime polemiche. È quanto ...

Auto trasportata in elicottero al rifugio Plan (Zwickauer Hutte) : “la montagna non è un lUna park” : “Di quanto accaduto domenica e riportato da alcuni media relativamente all’Automobile trasportata sul rifugio Plan (Zwickauer Hutte) in Val Passiria, desidero esprimere il mio sconcerto e comunicare, che non e’ questa la visione che l’amministrazione provinciale ha dei rifugi alpini e della montagna in generale”. Lo scrive in una nota l’assessore provinciale Massimo Bessone. Secondo Bessone, “portare un ...

Modena - Amanda Knox : “Sepolta sotto Una montagna di fantasie da tabloid. Su me creata una storia falsa” : “Sul palcoscenico mondiale io ero una furba, psicopatica e drogata, puttana. Colpevole. È stata creata una storia falsa e infondata, che ha scatenato le fantasie della gente. Una storia che parlava alle paure della gente. Non potevo più godere del privilegio della privacy. La mia famiglia veniva descritta come un clan. Io prima del processo ero sommersa da una montagna di fantasie da tabloid”. Così Amanda Knox al Festival della ...

Microsoft annuncia Xbox Scarlett e Una montagna di videogiochi all’E3 di Los Angeles : Microsoft si presenta all’E3 2019 di Los Angeles con una lunga lista di nuovi videogame, e con i dettagli sulla prossima console per il gaming, nome in codice Xbox Scarlett, che arriverà a fine 2020. L’annuncio ufficiale dissipa qualsiasi dubbio emerso in mesi di indiscrezioni: tecnicamente parlando la configurazione comprende un processore AMD Zen 2 con, scheda grafica AMD Navi, 6 GB di memoria RAM, archiviazione su unità SSD. ...

L’alpinismo di Una volta - quello che trattava la montagna con affetto : “C’è la nebbia e sono stanco e assetato. Al campo ci facciamo una bella bevuta di tè e mangiamo spaghetti: sono buoni, benché riscaldati… Mi alzo alle sei meno un quarto: non voglio che mi portino il tè in tenda. Non mi piace fare la parte del turista”. A parlare son rispettivamente Arturo e Oreste Squinobal, dalle pagine dei loro diari di viaggio riportate nel libro I due montanari, che Maria Teresa Cometto ha deciso di ridare alle ...

Val Cavargna. Passeggiata in montagna trasformatasi in tragedia per Una donna : Incidente mortale nel Comasco. Una Passeggiata in montagna si è trasformata in tragedia sul confine tra Svizzera e Italia. Un’escursionista

Massimiliano Ossini/ "Ho sempre sognato di farmi Una famiglia - la mia montagna…" : Massimiliano Ossini ospiti presso gli studi di Storie Italiane, programma di Rai Uno. Il conduttore televisivo si è raccontato: ecco le sue parole

Dave Grohl ricorda il successo di Nevermind : 'All’improvviso - Una montagna di soldi' : Per un musicista come Dave Grohl un album come Nevermind, pubblicato nel 1991, è stato un enorme fonte di guadagni, sia per lui che per la band. In una recente intervista l'ex batterista dei Nirvana e attuale frontman dei Foo Fighters ha raccontato come ha speso i soldi di Nevermind, album che ha lanciato la band di Seattle e che rimane tra i dischi più importanti di sempre. L'intervista Intervistato dal magazine Bon Appetit, Dave Grohl ha ...

Everest - quanto può essere pericoloso salire su Una montagna affollata : Coda sull’Everest (foto: Nirma Purja, profilo Facebook) Ha fatto il giro del mondo la foto che mostrava l’Everest affollato nei giorni scorsi. Non di rado lo ha fatto come accompagnamento purtroppo a notizie relative alla morte di alcuni degli scalatori che si cimentavano nell’impresa di raggiungere la vetta della montagna più alta del mondo (8.848 metri). E più volte è stato proprio l’affollamento a esser accostato alla ...

