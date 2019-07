The Legend of Zelda | Link' s Awakening | Eiji Aonuma svela qualcosa di più sul remake

Le ricette di The Legend of Zelda : Breath Of The Wild diventano realtà in questo video : All'interno di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Link non si ciba più di sole pozioni, ma ha imparato addirittura a cucinare. Ma il cibo preparato dal nostro prescelto dagli dei è così buono nella vita reale? Qualcuno ci ha provato e come prova ha pubblicato un video.Polygon assieme ad Adam Moussa di Eater ha provato a cucinare tutte e 78 le ricette presenti nel gioco, tenendo conto di tre regole: la prima vieta di inserire qualsiasi ...

Nintendo cerca nuove figure per il seguito di The Legend of Zelda : Breath of the Wild : Pur non essendo un titolo in dirittura d'arrivo, il seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild è stato senza dubbio uno dei titoli più attesi e chiacchierati fin dal suo annuncio (ed ovviamente continua ad esserlo).Come riporta NintendoLife, gli sviluppatori sono al momento alla ricerca di un paio di figure che lavoreranno al gioco, una di queste è un 3DCG designer che dovrà occuparsi dello sviluppo del terreno di gioco. Per farvi un ...

Il villaggio Lurelin di The Legend of Zelda : Breath of the Wild è molto simile all'Isola Primula di Wind Waker : Senza dubbio The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha ottenuto un successo clamoroso e pur essendo stato pubblicato circa due anni fa, il titolo Nintendo continua ad essere molto attuale.Alcuni utenti hanno infatti notato che la conformazione del villaggio di Lurelin presenta molte similitudini con l'Isola Primula presente in The Legend of Zelda: The Wind Waker. Il canale YouTube GameXplain ha pubblicato un video (che potete trovare di ...

The Legend of Zelda : Breath of the Wild - grazie a un glitch è possibile esplorare il mondo subacqueo : Vi siete mai chiesti quali segreti siano nascosti nel mondo subacqueo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild? Se la risposta è sì, sarete felici di sapere che ora potrete esplorarlo in lungo e in largo.Come riporta Eurogamern.net, un giocatore giapponese ha infatti scoperto un glitch che permette di scoprire le meraviglie dei fondali marini dell'acclamato titolo per Nintendo Switch e Nintendo Wii U. Come era lecito aspettarsi, il trucco è ...

Un video gameplay mostra il primo dungeon di The Legend of Zelda : Link's Awakening : Durante il Nintendo Direct trasmesso nel mese di febbraio, Nintendo annunciò il remake di The Legend of Zelda: Link's Awakening per Nintendo Switch, con tanto di finestra di lancio.Ora, sappiamo che lo storico gioco del primo Game Boy sbarcherà sull'ibrida il prossimo 20 settembre. Manca ancora un po' al lancio, ma un nuovo video gameplay pubblicato dal canale YouTube GameXplain, ci permette di dare uno sguardo al remake e al primo dungeon fino ...

E3 2019 : The Legend of Zelda : Link's Awakening - prova : Per molti anni The Legend of Zelda: Link's Awakening è stato considerato uno dei migliori episodi della leggendaria saga di Zelda e Link. Capirne i motivi non è affatto difficile. Uscito nel lontano 1993, Link's Awakening è riuscito a compiere un vero e proprio miracolo: se distillare l'essenza di A Link to the Past non era un'impresa semplice, farla entrare all'interno di una cartuccia per l'originale GameBoy è stato un vero e proprio ...

Il remake di The Legend of Zelda : Link's Awakening in azione in un video gameplay : Nel corso della giornata di ieri Nintendo ha svelato numerosi annunci al Direct E3. Abbiamo appreso degli arrivi di The Witcher 3 o di Alien Isolation, ma i fan dell'ibrida possono aspettarsi anche il sequel dell'apprezzatissimo The Legend of Zelda: Breath of the Wild.Rimanendo "in tema" Zelda, la grande N ha anche annunciato ieri la data di uscita di Link's Awakening, il remake sbarcherà su Nintendo Switch il prossimo 20 settembre.Tuttavia, per ...

The Legend of Zelda : Link’s Awakening - trailer - gameplay e data di uscita : Durante la conferenza di Nintendo che si è appena conclusa è stato mostrato un trailer di The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Il nuovo video ha deliziato i fan non solo con una grafica dolce e particolarmente curata ma anche con diverse scene in game. Combattimenti, puzzle ambientali, attività ricreative e tanto altro intratterranno noi e il nostro protagonista. In più è stata ufficializzata anche la data di rilascio del nuovo titolo ...

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 è già in fase di sviluppo. : Nintendo ha da poco concluso il proprio Direct in grande stile, lasciando i propri fan senza parole. Poco prima di chiudere la conferenza infatti ha annunciato che il seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild è già in fase di sviluppo, mostrando addirittura una clip del gioco. Oltre al teaser, non è stata fornita alcuna informazione sulla possibile data di uscita o sul titolo effettivo della nuova opera di Nintendo. L’unica ...

E3 2019 : svelato il sequel di The Legend of Zelda : Breath of the Wild : The Legend of Zelda: Breath of the Wild è stato uno dei giochi di punta di Nintendo Switch, un action RPG capace di innovare e ammaliare con la sua magia come nessun altro titolo del suo genere è stato capace di fare per anni.Ebbene, se vi stavate domandando se sarebbe mai uscito un sequel, oggi in occasione della conferenza Nintendo all'E3 2019 abbiamo avuto la conferma dell'esistenza di un secondo capitolo, attualmente in sviluppo.Nel ...

E3 2019 : l'RPG indie disegnato a mano The Legend of Wright è in arrivo nella primavera del 2020 : The Legend of Wright è un RPG indie disegnato a mano che verrà lanciato su Xbox One nella primavera del 2020, annunciato durante la conferenza stampa E3 di oggi, riporta Variety.In sviluppo presso Desk Works, The Legend of Wright presenta un design artistico davvero particolare e potete ammirarlo nel nuovo trailer qui sotto:Che ne pensate di questo interessante titolo? Avete seguito l'E3 di Microsoft?Leggi altro...

Ubisoft potrebbe mostrare Pioneer ed una nuova IP in stile The Legend of Zelda : Breath of the Wild durante l'E3 2019 : Ormai manca solo qualche giorno all'E3 2019 e tra rumor ed anticipazioni dell'ultimo minuto, le varie aziende videoludiche si preparano a presentare i loro titoli di punta nelle conferenze ad esse dedicate.Alcuni recenti rumor provenienti dal famoso Jason Schreier di Kotaku indicano che Ubisoft annuncerà due nuove IP durante l'attesissimo evento. In prima linea compare Pioneer che (secondo Schreier) sfrutterà lo stesso motore di Rainbow Six ...

The Legend's Cookbook è un libro di cucina ispirato a The Legend of Zelda che ha spopolato su Kickstarter : Se amate il mondo di The Legend of Zelda quanto amate cucinare allora questa notizia fa al caso vostro.All'interno di Kickstarter, come riporta Play Crazy Game, è presente una deliziosa iniziativa dedicata alla pubblicazione di un libro di ricette ispirato soprattutto al mondo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.Dai piatti speziati che consentono di resistere al freddo a quelli rinfrescanti che portano sollievo nelle giornate torride ...