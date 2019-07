Terrorismo | il mullah Krekar condannato a 12 anni Pene fino a 9 anni per i componenti

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2019) Fondatore e leader di Ansar Al Islam e di Rawthi Shax pregò per gli stragisti islamici entrati in azione nella redazione di Charlie Hebdo. E non solo per questo è sempre stato considerato un uomo pericoloso per molti servizi segreti. Faraj Ahmad Najmuddin, ovvero il, è statoa 12dai giudici della Corte d’assise di Bolzano., che è a piede libero in Norvegia e per cui l’Italia aveva rinunciato all’estradizione per una questione formale, era considerato dagli inquirenti il “capo spirituale” della cellula jihadista, smantellata nell’autunno 2015 a seguito dell’indagine del Ros di Trento. L’accusa aveva chiesto 10per. Con lui sono stati condannati anche gli altri cinque imputati: a Rahim Karim Twana e Hamasalih Wahab Awat sono stati inflitti 9, mentre per Abdul Rahman Rahim Zana, Jalal Fatah Kamil e ...

