Nuovo codice della strada | occhio alla patente e alle multe per gli incivili

Cinture di sicurezza non allacciate : cosa cambia col Nuovo codice della strada : Cinture di sicurezza non allacciate: cosa cambia col nuovo codice della strada Tra qualche settimana, con tutta probabilità, vi sarà una novità nella normativa contenuta nel codice della strada. E non è di poco conto. Si tratta infatti di nuove regole, che introdurranno nuove sanzioni per il mancato rispetto del dovere di indossare le Cinture di sicurezza. Vediamo allora di che si tratta, onde evitare spiacevoli episodi e multe davvero ...

Patente sospesa e multa salata : non fatelo! Sanzioni più dure con il Nuovo codice della Strada : Novità fresche in arrivo per gli automobilisti e non solo. La Commissione Trasporti di Montecitorio ha infatti modificato il Codice della Strada attraverso un disegno di legge che, adesso, approderà alla Camera e successivamente al Senato per un secondo check. Nuove regole, nuove Sanzioni, nuovi provvedimenti da prendere e nuove normative da seguire per essere sicuri al volante. E anche per evitare sempre spiacevoli sorprese. “Si tratta di un ...

Silvestro - il cocchiere di Napoli : «Io - in carrozza dai tempi di mio nonno mandato in pensione dal Nuovo codice» : Porta al collo una medaglietta d'oro con la stampa di una foto. La mostra con orgoglio sotto il sole rovente di luglio davanti al Maschio Angioino. «Questo è Eugenio»,...

Usate lo smartphone alla guida? Occhio al Nuovo codice della Strada - potreste pagarla molto cara : Dalla Commissione Trasporti della Camera dei Deputati è arrivato il primo via libera al nuovo Codice della Strada. Scopriamo insieme cosa cambierà L'articolo Usate lo smartphone alla guida? Occhio al nuovo Codice della Strada, potreste pagarla molto cara proviene da TuttoAndroid.

Nuovo codice Strada : 120cc in autostrada/ Novità bici : via patente per uso cellulare : Nuovo Codice della Strada: tutte le Novità alla Camera per bici, moto elettriche, Strada scolastica e patente. Moto anche di 120 CC in AutoStrada

Fino a 100 euro di sconto su eBay con un Nuovo codice sconto del 20% : Nuova iniziativa promozionale per eBay, che offre Fino a 100 euro di sconto con un nuovo codice promozionale, valido Fino a lunedì 8 luglio. L'articolo Fino a 100 euro di sconto su eBay con un nuovo codice sconto del 20% proviene da TuttoAndroid.

FIGC - entra in vigore il Nuovo codice di Giustizia : FIGC Codice Giustizia sportiva – Con la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 139A è entrato da ieri in vigore il nuovo Codice di Giustizia FIGC, già approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 30 maggio scorso e ratificato dalla Giunta del CONI nella riunione dell’11 giugno. A tal proposito, il presidente della FIGC – Gabriele […] L'articolo FIGC, entra in vigore il nuovo Codice di Giustizia è stato realizzato da Calcio ...

Smartphone Nuovo? Da Unieuro potete approfittare del codice sconto PayPal : Unieuro e PayPal regalano un codice sconto da 10 euro valido fino al 10 luglio 2019, che può essere utilizzato su moltissimi prodotti del catalogo online, tra cui ovviamente gli Smartphone Android: ecco qualche esempio. L'articolo Smartphone nuovo? Da Unieuro potete approfittare del codice sconto PayPal proviene da TuttoAndroid.

Nuovo appello di Conte alla Lega : “Sul Codice Appalti non c’è tempo da perdere” : Dopo l’ultimatum del premier Conte alla Lega, ieri sera, un Nuovo appello al Carroccio parte oggi da Torino. Stavolta, il tema, è il Codice degli Appalti e lo «sblocca cantieri». «Faccio un appello alla Lega: il tempo è poco, mi raccomando», dice Conte, prendendo parte alla bilaterale tra Italia e Commissione europea sull’inquinamento dell’aria. Il...

Figc - approvato il Nuovo codice di giustizia sportiva : Lotito vota contro : La Figc ha approvato il nuovo codice di giustizia sportiva che, come abbiamo scritto ieri, contiene diverse norme interessanti. Tra queste, la previsione di una sanzione per i club che non inibiscono l’accesso allo stadio a tifosi violenti o che si macchiano di azioni discriminatorie, come accade nel mondo anglosassone e francese. Il codice non è però stato votato da tutti. Si contano, scrive Calcio e Finanza, un voto contrario, che è quello di ...