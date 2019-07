Nuoto di fondo | Mondiali 2019 | Paltrinieri a caccia di soddisfazioni e di Tokyo 2020 10

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di martedì 16 luglio. Tutti gli italiani in gara : Al termine della giornata di pausa è tempo di ritornare in acqua per il Nuoto di fondo di questi Mondiali delle discipline acquatiche 2019 in corso a Gwangju in Corea del Sud, con il programma che vede l’attesissima 10km maschile che scatterà all’1 italiana di questa notte e dove il nostro Gregorio Paltrinieri si giocherà la qualificazione a Tokyo 2020. La tensione è tanta, il nuotatore emiliano vuole cullare il sogno di poter ...

Nuoto - Mondiali Gwangju 2019. Gregorio Paltrinieri e il progetto fondo : è il D-Day : Ci siamo, dunque. La sfida senza ritorno è arrivata: Gregorio Paltrinieri è già nella leggenda del Nuoto e dello sport italiano: ha vinto e rivinto praticamente tutto, due titoli Mondiali, uno olimpico, gli Europei e, dopo Budapest 2017 aveva bisogno di nuovi stimoli da trovare in un suo vecchio pallino: le acque libere. Il primo da convincere in questa nuova avventura è stato il tecnico di Paltrinieri, Stefano Morini che finge di ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Rachele Bruni stacca il pass nel Nuoto di fondo : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Nuoto di fondo Mondiali 2019 - Rachele Bruni : “Felice per il bronzo - a Tokyo 2020 voglio giocarmi l’oro” : Sorride, e ne ha ben donde, Rachele Bruni, dopo la medaglia di bronzo conquistata nella 10 chilometri di fondo ai Mondiali di Nuoto 2019 di Gwangju in Corea del Sud. Le sue parole al termine dell’impresa confermano la sua soddisfazione. “Finalmente è arrivata la medaglia ai Mondiali – racconta Bruni al sito della FederNuoto – Gli ultimi 200 metri sono stati una vera battaglia, con tante atlete imbottigliate. Era dal 2011 ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Rachele Bruni stacca il pass nel Nuoto di fondo : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : Rachele Bruni si tinge di BRONZO nella 10 km e vola a Tokyo! Vince la cinese Xin - Bridi tredicesima : Un lampo di BRONZO scuote la notte italiana. E’ Rachele Bruni a regalarci la prima emozione dalle acque sudcoreane di Gwangju nella 10 km di Nuoto di fondo femminile di questi Mondiali 2019. La toscana, argento olimpico a Rio 2016, ha colto una importante e prestigiosa terza posizione nella prova odierna, al termine di una gara molto combattuta e con un arrivo serrato. In una vera e propria volata di stampo ciclistico, infatti, ha prevalso ...

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 10 km femminile. Arianna Bridi e Rachele Bruni nel gruppo di testa a metà gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.10: Si allunga e si assottiglia il gruppo. Le azzurre forse al momento sono un po’ indietro ma sembrano in controllo 2.10: Al sesto km Grangeon sempre davanti: Bridi è decima a 7″, non scatta il chip di Bridi ma l’azzurra è lì, vicina alla compagna 2.06: Al km 5.8 Bridi risale al sesto posto a 3″ dalla Grangeon, mentre Bruni è più indietro, a una decina di secondi ...

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 10 km femminile. Partenza lenta per Arianna Bridi e Rachele Bruni : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.58: Grangeon in testa a metà gara dopo il rifornimento. Bridi risale la china e anche Bruni. La prima azzurra è a 8″ dalla testa, la seconda a 12″ 1.54: La statunitense Andersson sembra prendere decisamente il comando delle operazioni. Van Rouwendaal si vede nelle prime posizioni del gruppo 1.50: Al km 4.3 in testa c’è Wunram davanti a Anderson. Bridi a 13″, Bruni a ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 10 km femminile. Partenza lenta per Arianna Bridi e Rachele Bruni : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.19: In testa al passaggio al primo giro: 16″ di ritasrdo per Rachele Bruni, 19″ per Arianna Bridi. Si sono avvicinate, davanti si sono praticamente fermate le francesi ma c’è bisogno di risalire ulteriormente la china 1.17: Muller sempre davanti quando siamo vicini alla fine del primo giro, gruppo che sembra allargarsi alle sue spalle e questo potrebbe favorire il rientro ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 10 km femminile - Arianna Bridi e Rachele Bruni si giocano Tokyo 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.53: Per l’Italia ci sono in gara le due atlete più medagliate dell’ultimo lustro, Arianna Bridi e Rachele Bruni che tentano da oggi il loro assalto alle medaglie olimpiche 0.50: Buonasera agli appassionati di Nuoto e benvenuti alla gara più importante della prima fase dei Mondiali di Gwangju, la 10 km di fondo femminile che assegna 10 posti per l’Olimpiade di ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : Bridi e Bruni si giocano le Olimpiadi di Tokyo 2020. Van Rouwendaal e Muller i pericoli : Domani, alle ore 8.00 del mattino locali, le 1.00 italiane, prenderà il via in quel di Gwangju (Corea del Sud) la 10 km di Nuoto di fondo dei Mondiali 2019. Una gara dalla grande importanza quella che andrà in scena nelle acque asiatiche. Al di là del titolo iridato in palio, vi sarà anche la corsa alla top-10 qualificante per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Per questa ragione, la sfida tra le atlete protagoniste sarà ancor più ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di domenica 14 luglio. Tutti gli italiani in gara : Continuano le emozioni ai Mondiali delle discipline acquatiche 2019 in corso a Gwanju, in Corea del Sud; il programma del Nuoto di fondo continua infatti anche questa notte, dopo la 5km maschile che ha visto Domenico Acerenza lottare per la medaglia di bronzo fino alla fine, poi sfumata per un paio di secondi. Oggi sarà il turno del gentil sesso che sarà impegnato nella 10km dove la brasiliana Ana Marcela Cunha sarà la favorita da battere ma ...

Mondiali Nuoto 2019 – Acerenza 5° nel Nuoto di fondo : oro al campione ungherese Kristof Rasovsky : Quinto posto per Domenico Acerenza nella 5 km di nuoto di fondo ai Mondiali di nuoto 2019: l’oro va al campione europeo ungherese Kristof Rasovsky Domenico Acerenza chiude al 5° posto la gara dei 5 km di nuoto di fondo che apre il Mondiale di nuoto all’Expo ocean Park di Yeosu, in Corea del Sud. Il nuotato italiano sfiora la zona medaglie, ma nel finale non riesce a seguire il trio di testa: oro all’ungherese Kristof ...

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 5 km maschile - trionfa il favorito Rasovszky. Domenico Acerenza chiude quinto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.00: Grazie per averci seguito e buonanotte. Appuntamento a domani con le prossime gare di Nuoto di fondo 1.58: Szekeliy è sesto, l’australiano Armstrong settimo e il russo Abrosimov ottavo. Soltanto 17mo Marcello Guidi, l’altro azzurro, mai realmente in gara per le posizioni che contano della graduatoria 1.56: Non c’è podio per Domenico Acerenza che viene bruciato nel finale dal canadese ...