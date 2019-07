Napoli | Manolas sogna lo scudetto Insigne | «Caricato dal presidente»

Manolas : “Voglio rifare col Napoli il gol al Barcellona. Puntiamo in alto”. Mertens e Insigne : “Vogliamo vincere - possiamo andare lontano” : Una buonasera da Dimaro. Piazza Madonna della Pace è già gremita, alle 21:05 Manolas, Insigne e Mertens risponderanno alle domande dei tifosi presenti. Curiosità per le prime parole da azzurro dell’ex calciatore della Roma. 21:05 – Arrivano i calciatori. Mertens, Insigne e Manolas accolti da grandi applausi e cori. Carlo Ancelotti, Davide Ancelotti e Cristiano Giuntoli osservano fra il pubblico. Manolas: “Mi sono trovato molto ...

Manolas canta Caruso : il rito d’iniziazione al Napoli è esilarante [VIDEO] : Il Napoli ha piazzato un grande colpo di calciomercato, si tratta del difensore Manolas, il greco si candida ad essere un grande protagonista con gli azzurri intenzionati a lottare con la Juventus per la vittoria dello scudetto. Il calciomercato ex Roma è in grado di fare assolutamente la differenza, con Koulibaly forma una coppia di centrali impressionante per forza, forma fisica ed anche velocità, sicuramente una delle più importanti del ...

UFFICIALE – Manolas è un nuovo giocatore del Napoli. Il tweet : Kostas Manolas è ufficialmente un calciatore del Napoli. Questa mattina il calciatore greco ha effettuato le visite mediche di rito a Villa Stuart e pochi minuti fa è arrivato il tweet del presidente De Laurentiis. Il tweet Benvenuto Kostas ! #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 13 luglio 2019 In serata Manolas dovrebbe aggregarsi al resto della squadra in ritiro a Dimaro L'articolo UFFICIALE – Manolas è un nuovo giocatore ...

SKY – Napoli - continua il pressing per James Rodriguez - spunta un indizio. Fissate le visite mediche per Manolas : SKY – Napoli, continua il pressing per James Rodriguez. Fissate le visite mediche per Manolas Napoli, continua il pressing per James Rodriguez. “Il calciatore che mediaticamente, dopo Cristiano Ronaldo e Messi, gode di maggior considerazione. Piace molto a Carlo e noi siamo in attesa di una richiesta più ragionevole. Lo scoglio è rappresentato dal Real Madrid, che ha pretese elevate secondo noi. Ma James vuole il Napoli”. ...

Napoli - da un pezzo di carta al capolavoro Manolas : SSC NAPOLI Dopo l’approdo in serie A avvenuto al termine della stagione 2006-2007, inizia la crescita del NAPOLI di De Laurentiis che, intanto, ha acquisito il nome ed i titoli della SSC NAPOLI. Al San Paolo arrivano calciatori come Ezequiel Lavezzi, idolo dei tifosi che si innamorano del suo stile di gioco fantasioso ed esplosivo, e Marek Hamsik. Il primo diventerà la prima grande plusvalenza del NAPOLI dopo soli 3 anni, viene ...

Ho visto Manolas. “Sono di Napoli” - “allora facciamoci la foto”. Naxos e la verità : “Cerchiamo Manolas” e la verità “Cerchiamo Manolas” “Tutti cerchiamo Manolas. In interiore homine habitat Manolas” Questo ci dice il ragazzo al bancone. E poi ce lo indica, seduto alla destra, sul lido di Agios Prokopios. A Naxos il Meltemi soffia forte stamattina. Kostas è qui, o forse è come Elena di Troia – solo un’immagine. A noi il coraggio di credere in ciò che appare. In Grecia, questa oasi mediterranea di follia eterna che ci serve per ...

Luperto a Radio Kiss Kiss Napoli : ” Manolas-Koulibaly? Spero di imparare tanto da loro” : Sebastiano Luperto, difensore del Napoli ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il difensore ha risposto alle domande sulla nuova coppia Manolas-Koulibaly: “Sulla coppia Koulibaly-Manolas: “Sarà per me motivo di crescita, cercherò di rubare i loto trucchetti e migliorare giorno dopo giorno, per arrivare ai loro livelli. Al mister piace giocare alti, per me è una cosa positiva perché a me piace ...

Napoli - parla Ancelotti : “Apprezzo Icardi ma nulla di più. Manolas fortissimo” : Napoli parla Ancelotti. Il Napoli in raduno: “Quest’anno alziamo l’asticella” – “Ci dobbiamo comparare con Juventus e Inter. Il Napoli è una delle poche società che non ha cambiato l’allenatore. È una squadra già conosciuta. Sarà un Napoli in linea con quello che è stato l’anno scorso”. Parola di Carlo Ancelotti, alla prima conferenza stampa […] L'articolo Napoli, parla Ancelotti: ...

CorSport : il Napoli deposita in Lega il contratto di Manolas : Ancora un passo verso il tweet dell’ufficialità per Kostas Manolas. Ieri, scrive il Corriere dello Sport, il Napoli ha depositato in Lega il contratto di acquisto del greco. In questo momento il difensore si trova in vacanza a Naxos, dove è nato e risiede con la famiglia. Si gode l’ultimo scorcio di ferie prima di raggiungere i nuovi compagni di squadra a Dimaro. Il suo arrivo è previsto tra il 12 e il 13 luglio, dalla seconda settimana di ...

Calciomercato Napoli : dopo Manolas ora si punterebbero Lozano - Veretout e James : Il Calciomercato estivo è ufficialmente aperto. I club della Serie A hanno iniziato le trattative per acquistare i giocatori che hanno osservato durante l'intera stagione calcistica e che ritengono adatti alla propria squadra. Tra le società più attive in Italia vi è sicuramente il Napoli di Aurelio De Laurentiis. dopo aver acquistato Giovanni Di Lorenzo, terzino dell'Empoli, la società partenopea ha messo a segno un altro importante colpo in ...

Tutttosport : Manolas al Napoli potrebbe indossare la maglia numero 4 : Come riportato anche ieri dalla Gazzetta dello Sport, oggi Tuttosport conferma che Manolas avrebbe scelto il suo numero di maglia per il Napoli. Ma c’è una novità secondo il quotidiano torinese, il greco potrebbe prendere un nuovo numero risptetto al 44 sempre indossato con la Roma. Il motivo? Il suo idolo, lo zio. «Il mio idolo da bambino era mio zio Stelios Manolas – ha detto tempo fa il nuovo acquisto del Napoli – perché è ...