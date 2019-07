La violenza sulle donne e la pacchia che non è mai arrivata

huffingtonpost

(Di lunedì 15 luglio 2019) Prima gli italiani! Maschi naturalmente. Nel ritornello salvatore che non è contemplato, non è una questione di declinazione e linguaggio. Sono i maschi quelli a cui il vicepremier si rivolge, sono i maschi l’oggetto della propaganda, sono i maschi i soggetti protagonisti. E le? Quelle sono funzionali alla propaganda, così divengono alternativamente oggetto degli strali del Capitano o “poverette” da mettere sotto tutela. Sono nominati nel decreto di sicurezza con un emendamento che si può considerare “mandare in galera le criminali incinte, per loro laè finita”. Ma per le circa 55 milioni di uomini esono oltre 33mila che hanno intrapreso un percorso di protezione edalla. Un’ennesima lite tra Lega e Movimento 5 Stelle ha cancellato le ...

Agenzia_Ansa : Stretta contro la violenza sulle donne, il 'Codice Rosso' in Aula al Senato dal 22 luglio. Indagini rapide, anche… - patriziaprestip : In pochi giorni, a Palermo, una ragazzina di 15 anni viene violentata da tre balordi. A #Savona una giovane donna è… - bussetti_marco : Solidarietà al ministro @matteosalvinimi per gli attacchi ricevuti dal sottosegretario Spadafora. È inaccettabile s… -