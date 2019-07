Incidente con la moto d’acqua per Wanda Nara sul lago di Como

Wanda Nara Incidente con la moto d’acqua sul lago di Como : La famiglia Icardi ha trascorso il weekend nella villa che si affaccia sul Lario e tra grigliate, cene sontuose e partitelle sulle sponde, non è mancata neppure un po’ di paura. Proprio mentre l’Inter scendeva in campo per la prima amichevole dell’era Conte, Maurito si divertiva a tirare il pallone con i figli di Maxi Lopez. Intanto Wanda prendeva il largo insieme agli amici Kennys e Monica. Nelle “Stories di Instagram” la Nara ...

VIDEO – Lago di Como - Incidente Wanda Nara : si ribalta con la moto d’acqua : incidente Wanda Nara sul Lago di Como Wanda Nara era con alcuni amici a trascorrere la domenica pomeriggio sul Lago di Como e proprio in loro compagnia stava facendo un giro con la moto d’acqua lungo il Lago. Improvvisamente lo scooter sul quale stavano ha avuto qualche problema e ha ribaltato Wanda ed i suoi amici in acqua. Niente di grave per i tre che sono stati ripescati e riportati a riva come si vede nel VIDEO postato dalla ...

Incidente Jesolo : giovedì funerali congiunti per i quattro ragazzi morti sabato notte : Venezia, 15 lug. (AdnKronos) – Si terranno giovedì pomeriggio nella chiesa di Musile di Piave i funerali congiunti dei quattro ragazzi morti sabato notte nell’Incidente lungo la Sr 43 a Jesolo. E nella giornata sarà lutto cittadino anche nelle vicine Jesolo e San Donà di Piave, dove abitavano i ragazzi. E per domani ci dovrebbe essere la decisione del Gip sulla conferma degli arresti domiciliari per il 26enne romeno accusato di ...

Incidente Jesolo - confessa il 26enne che ha ucciso i 4 amici : “Avrei voluto morire io” : Ha confessato il giovane pirata della strada che a Jesolo ha provocato un Incidente lo scorso sabato sera in cui sono morte 4 persone. Si tratta di un 26enne romeno, in Italia dal 2012. Ad incastrarlo la testimonianza dell'unica sopravvissuta della strage. Fermato per omicidio stradale plurimo e omissione di soccorso ha detto: "Sono disperato, avrei voluto morire io".Continua a leggere

Formula 1 - Vettel si mette a nudo dopo l’Incidente con Verstappen : “ecco cosa mi frustra” : Il pilota tedesco non può esimersi dal commentare l’errore che ha rovinato la sua gara e quella di Verstappen a Silverstone Ennesimo errore per Sebastian Vettel, una consuetudine negli ultimi mesi per il pilota tedesco, entrato in un vortice da cui non riesce più a tirarsi fuori. Photo4/LaPresse Il tamponamento avvenuto al giro 33 del Gp di Silverstone svela lo stato d’animo del quattro volte campione del mondo, lontanissimo ...

Nuovo incontro su ArcelorMittal al ministero dopo l'Incidente costato la vita a un gruista : A distanza di pochi giorni dall'ultimo incontro, si torna per la terza volta in meno di un mese al ministero dello Sviluppo economico per discutere di ArcelorMittal, l'ex Ilva di Taranto. Il ministro Luigi Di Maio ha convocato un Nuovo vertice a cui parteciperanno anche i sindacati, dai metalmeccanici alla categorie lavorative interessate alla fabbrica. La riunione era stata convocata da Di Maio giovedì sera dopo lo sciopero a ...

Formula 1 - Sebastian Vettel fa mea culpa : “l’Incidente con Verstappen? E’ stata colpa mia - vi dico perchè” : Il pilota tedesco si è scusato prima con Verstappen e poi ha spiegato l’errore che lo ha spinto a tamponare l’olandese E’ finita malissimo la gara di Sebastian Vettel a Silverstone, il pilota tedesco infatti ha chiuso in fondo alla classifica per colpa di un incidente con Verstappen, causato proprio da lui stesso. Photo4/LaPresse Un tamponamento tanto pericoloso quanto spettacolare, in cui il ferrarista ha avuto senza ...

Emily Hartridge - morta in un Incidente stradale la famosa conduttrice : FQ Magazine La ex moglie di Francesco Sarcina su Instagram: “Presto saprete la mia verità”. Poi attacca chi la insulta: “Vi denuncio” Emily Hartridge, presentatrice 35enne molto nota nel Regno Unito, è morta in un incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe avuto uno scontro con un camion mentre era a bordo di ...

Jesolo - auto esce di strada e finisce in un canale : morti quattro amici. Altro Incidente mortale con una vittima nella notte : La tragedia in località Ca' Nani al ritorno dalla serata in un locale. Le vittime avevano tutte tra i 22 e i 23 anni

Congolese ubriaco ruba un'auto : la folle corsa - l'Incidente e la rissa : Federico Garau Lo straniero, alla guida di un'auto rubata e completamente ubriaco, ha seminato il panico in strada, impattando contro tre vetture. Deciso a fuggire dal luogo dell'incidente, aggredisce due carabinieri fuori servizio, mandandoli al pronto soccorso Paura per le strade di Valverde di Cesenatico (Forlì-Cesena), dove un'auto impazzita, guidata da un extracomunitario, ha seminato il panico fra gli automobilisti, andando poi ...

