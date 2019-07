Emma Marrone le foto delle nozze sul set di Gabriele Muccino

Emma Marrone : foto del suo matrimonio (con Santamaria) : Emma Marrone si è sposata, ecco la prova. Ovvero, una foto rubata dal set del suo primo film da attrice, I migliori anni di Gabriele Muccino, in cui interpreta la moglie di Claudio Santamaria e postata dalla cantante sul suo profilo Instagram, con il commento “Evviva la sposa”. Tanto è bastato per scatenare i follower e rimbalzare su tutti i media. Lei sorridente in abito bianco e capello castano, tra Claudio Santamaria e i colleghi ...

Emma Marrone sposa : I migliori anni: Emma MarroneI migliori anni: Emma MarroneI migliori anni: Emma MarroneI migliori anni: Emma MarroneI migliori anni: Emma MarroneL’abito bianco, la coroncina di fiori, il sorriso, raggiante, della sposa, il velo morbido sulle spalle. Emma Marrone, su Instagram, ha condiviso uno scatto di un giorno speciale. Ma il matrimonio, che pur nell’immagine sembra vero e perfetto, ha ben poco di reale. La cantante, impegnata nelle riprese ...

Carola - Boldrini - Emma Marrone : il maschilismo si cela dove meno te lo aspetti : In una "normale" mattina di tournée, capita di ritrovarsi a far colazione di fianco a un gruppetto di allegri ragazzi, che presto si trasformano in mostri per via delle loro continue orribili "battute", violente e insopportabili. E capisci di risvegliarti in un paese profondamente sessista dove le donne sono sempre considerate subalterne, dove il gap fra gli stipendi è altissimo, dove i femminicidi non calano, dove il tasso di occupazione ...

“Da attacco cardiaco”. Emma Marrone sexy al mare sorprende tutti. “Meraviglia” : “L’orizzonte che separa due elementi che hanno lo stesso colore”. No, non è l’ultimo ritornello di una canzone di Emma Marrone. È la didascalia del suo ultimo scatto su Instagram. Che ha fatto letteralmente impazzire i fan e i quasi 4 milioni di follower che la seguono sui canali social. La bella cantante è infatti in vacanza, per ricaricare le batterie dalle ultime fatiche estive. E tra un tuffo e l’altro, tra un po’ di sole e un po’ di relax, ...

Salute! Emma Marrone in vacanza nel suo Salento per ritemprarsi : Emma Marrone dopo una stagione oberata di impegni ha deciso di concedersi una pausa per ritemprarsi. La meta prescelta per la vacanza è naturalmente il suo Salento, per trascorrerla in compagnia della famiglia e degli amici veri. Negli ultimi mesi Emma ha lavorato molto, e presenziato a numerosi appuntamenti musicali. Tra gli ultimi impegni importanti della Marrone c'è stata la partecipazione al concerto dei 30 Seconds to Mars, in ...

Emma Marrone - vacanze in Salento (foto) : Emma Marrone ha deciso di ritagliarsi un po' di spazio per se stessa all'indomani del concerto dei 30 Second to Mars, che l'hanno voluta al loro fianco per un duetto.La cantante di Arriverà, Cullami e Non è l'inferno, si è concessa alcune ore al mare del Salento in compagnia di una birra - presumibilmente ghiacciata - scrivendo su Instagram: Ai risvolti positivi. Al Salento meraviglioso che profuma d’amore e di orgoglio. alla pelle ...

Emma Marrone vacanze : “Ai risvolti positivi - agli amici di sempre” : vacanze 2019 di Emma Marrone: la cantante si prende una pausa dalla musica per la famiglia (e sé stessa) Emma Marrone ha deciso di prendersi del tempo per lei. Dopo il grande concerto dei 30 Seconds to Mars (ha duettato con Jared Leto), è andata al mare, nel suo Salento, per ricaricarsi e ritrovare gli […] L'articolo Emma Marrone vacanze: “Ai risvolti positivi, agli amici di sempre” proviene da Gossip e Tv.

Compra ancora i miei capi! Il passato da commessa di Emma Marrone : La vita precedente di Emma Marrone raccontata dalla sua ex datrice di lavoro, la signora Claudia, proprietaria di un negozio di abbigliamento ad Aradeo, in Puglia: "Era una brava commessa, aveva un carattere schietto e non le mandava mai a dire". La donna è ancora in contatto con la cantante: "Viene spesso a Comprarsi qualche abito e io resto stupita". Intervistata dal settimanale DiPiù Tv, la signora Claudia conferma la grande statura morale di ...