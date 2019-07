Da oggi potete usare Xiaomi Mi Band 4 NFC per aprire le serrature MIJIA Smart Door Lock

tuttoandroid

(Di lunedì 15 luglio 2019) Con il nuovo aggiornamentoMi4 NFC è in grado dile, tramite l'appo Mi Fit. L'articolo DaMi4 NFC perleproviene da TuttoAndroid.

UffiziGalleries : Buongiorno dal #GiardinodiBoboli! Oggi tutti i musei delle #GalleriedegliUffizi riposano, ma potete visitare il Gia… - MonicaCirinna : Tumore pancreas è, uno dei più aggressivi e difficilmente curabili. Lo so bene, per averlo vissuto con mia mamma. O… - AdanReadken : Do you have a big cock? — Donne, da oggi non vi potete sentire più sole, perchè fanno domande 'strane' anche noi u… -