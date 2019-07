Armi Usa a Taiwan | la Cina minaccia sanzioni | «Trump smetta di giocare col fuoco»

**Violenza su donne : Spadafora - ‘scusArmi? Ho fatto il mio dovere’** : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – ‘è mio dovere mantenere la barra dritta quando qualcuno del governo o delle varie forze politiche va oltre certi limiti. Io rappresento il governo su questi temi”. Così il sottosegretario alla Pari opportunità, Vincenzo Spadafora, dopo l”incidente’ di ieri con la Lega torna sul caso che ha scatenato l’ira del leader del Carroccio, dopo la denuncia di una ‘pericolosa deriva ...

**Violenza su donne : Spadafora - ‘scusArmi? Ho fatto il mio dovere’** : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – ‘è mio dovere mantenere la barra dritta quando qualcuno del governo o delle varie forze politiche va oltre certi limiti. Io rappresento il governo su questi temi”. Così il sottosegretario alla Pari opportunità, Vincenzo Spadafora, dopo l”incidente’ di ieri con la Lega torna sul caso che ha scatenato l’ira del leader del Carroccio, dopo la denuncia di una ‘pericolosa ...

Usa - primo via libera per Armi a Taiwan : 8.00 Il Dipartimento di Stato Usa ha approvato la potenziale vendita di armamenti a Taiwan per 2,2 miliardi di dollari. Una notizia che è destinata a irritare il governo cinese, il quale considera l'isola parte del suo territorio. Il Congresso americano, che è stato già informato circa il potenziale accordo, che comprenderebbe la vendita di 108carri armati Abrams e di circa 250missili Stinger, ha 30 giorni di tempo per opporsi alla vendita.

Usa approvano vendita Armi a Taiwan : 03.40 Il Dipartimento di Stato Usa ha approvato la vendita di armi per 2,2 mld di dollari a Taiwan, dando così via libera a eventuali compravendite. Così in un comunicato. La Cina, che considera Taiwan una provincia ribelle, aveva già espresso preoccupazione rispetto a una simile mossa da parte di Washington esortando gli Usa ad onorare il principio di "una sola Cina".

Caso Ragusa - Sara Calzolaio : OccupArmi dei figli di Roberta mi ha fatto andare avanti : Dopo l'intervista ad Alessia e Daniele Logli, i figli di Antonio e Roberta Ragusa, a due giorni dalla sentenza di Cassazione, Quarto Grado ha intervistato Sara Calzolaio. "Occuparmi dei figli di Roberta mi ha fatto andare avanti" ha detto la 36enne davanti alle telecamere, continuando a sostenere l'innocenza del compagno. Critiche furiose da parte del pubblico: "Sorrisi e risate fuori luogo", "Fa se stessa una santa e Roberta una madre padrona".

Wimbledon – Sempre il solito Kyrgios : “scusArmi per la pallata nel petto a Nadal?” - la risposta è sorprendente : Kyrgios fa discutere dopo l’eliminazione a Wimbledom: le parole dopo la sfida con Nadal sono sorprendenti E’ andata in scena ieri la sfida tra Kyrgios e Nadal, valida per il secondo turno di Wimbledon. Il maiorchino ha avuto la meglio sull’australiano, staccando così il pass per i 16esimi, ma non sono mancate le polemiche. A far discutere è infatti l’atteggiamento del solito Kyrgios che in conferenza stampa si è ...

Gli Usa minacciano dazi per altri 4 miliardi contro l’Ue - nel mirino anche il PArmigiano : Gli Stati Uniti minacciano tariffe commerciali su prodotti dell’Unione europea per altri 4 miliardi di dollari. Nel mirino anche Parmigiano, provolone, pasta, prosciutto, olive, whiskey irlandese. Si tratta di una ritorsione per i sussidi europei ai velivoli commerciali. «Oggi l’ufficio del rappresentante al Commercio Usa sta divulgando per la valu...

Usa : Iran non avrà mai Armi atomiche : 0.00 Stati Uniti e alleati non permetteranno mai all'Iran di sviluppare armi nucleari. Così la Casa Bianca: "Massima pressione" su Teheran "finché i loro leader non cambieranno strada. Il regime deve porre fine alle sue ambizioni nucleari" Questa la reazione Usa a quanto ammesso da Teheran: "Superato il limite di 300kg" di uranio a basso arricchimento fissato dall'accordo del 2015. Preoccupazione internazionale: "Quando abbiamo scoperto ...

Ho bisogno di fermArmi! Laura Pausini in pausa dalla musica : Alla fine del tour con l’amico e collega Biagio Antonacci, Laura Pausini si prenderà una pausa dalla musica. Questo è l’annuncio della cantante italiana proprio prima che iniziasse la tournée – lo scorso 26 maggio – che la porterà in giro per gli stadi d’Italia fino al prossimo 2 agosto. “Io dopo questo tour mi fermo per due anni. Non farò dischi. Mi devo un attimo fermare”, così Laura Pausini ha comunicato ai fan la sua assenza ...

Laura Pausini : "Dopo il tour - prendo una pausa per due anni : non farò dischi. Ho bisogno di fermArmi" : Laura Pausini si prenderà una pausa di due anni dalla musica. Lo annuncia a margine della presentazione del tour con l’amico e collega Biagio Antonacci, che ha avuto inizio il 26 maggio e terrà impegnati i due fino ad agosto. Come riporta tra gli altri Sky Tg 24, la cantante ha dichiarato di volersi prendere un periodo per sé: “Io dopo questo tour mi fermo per due anni. Non farò dischi. Mi devo un ...

RispArmio energetico - Giovani Ance al Comune di Ragusa : I Giovani di Ance hanno incontrato l'amministrazione comunale di Ragusa. Si è parlato dell’Allegato energetico al Regolamento Edilizio fermo da 2 anni

Iran-Usa - doppia impasse. Trump ai leader iraniani : "Non potete avere Armi nucleari" : Usa-Iran, la doppia impasse. Politica, prima ancora che militare, soprattutto sul versante americano. Nel mezzo delle tensioni con Teheran, che hanno portato gli Stati Uniti sul punto di lanciare un attacco contro la Repubblica Islamica, si completa il cambio di guardia, annunciato a sorpresa pochi giorni fa, al Pentagono.Ha lasciato infatti ieri definitivamente l’incarico di segretario alla Difesa, assunto ad interim lo scorso dicembre, ...

Usa-Iran - quei mille marine e la "diplomazia delle Armi" : mille marine per rafforzare la “diplomazia delle armi” in un Medio Oriente che appare sempre più come una polveriera (nucleare) pronta ad esplodere. Più portaerei, più uomini sul terreno, più sanzioni: il mix della nuova deterrenza made in Usa. Messa così, apparirebbe una strategia difensiva, se non fosse che l’obiettivo più volte evocato dai falchi dell’amministrazione Trump, dal ...

Tuttochiaro : Monica Marangoni riusa - ricicla e rispArmia… i (noiosi) programmi degli anni passati : Monica Marangoni Tuttochiaro è il supplente estivo delle Storie Italiane di Eleonora Daniele, condotto da Monica Marangoni. La novità del programma, però, resta confinata al titolo. Definire Tuttochiaro un programma inedito è un parolone, soprattutto per il pubblico di Rai1 che negli anni ha visto susseguirsi format simili nella stessa fascia oraria. Il focus della trasmissione, come sostenuto dallo stesso promo in questi giorni, è quello di ...