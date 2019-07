oasport

(Di sabato 13 luglio 2019) Partirà da, dal 23 al 26 aprile, il percorso dila trentaseiesima edizione dell’America’s Cup, il sogno di mezzo mondo velico del quale il Challenger of Record è interprete da vent’anni abbondanti. Se era nota la scelta diquale luogo di svolgimento di queste regate, non lo erano le date, oggetto di una decisione da parte dell’organizzazione al termine di un incontro avvenuto al New York Yacht Club di Newport, negli Stati Uniti. A questo meeting era presente Vasco Vascotto, che ha speso belle parole per la Sardegna: “Ha una reputazione consolidata nelle regate di livello. Questo è uno dei motivi per cui abbiamo scelto l’isola come base per preparare la sfida alla 36/a America’s Cup“. Oltre a, ed evidentemente al Team New Zealand che è defender, le attuali iscritte, che si sfideranno ...

OA_Sport : Vela: Luna Rossa esordirà a Cagliari nell’aprile 2020 per la corsa verso l’America’s Cup - Rossella_Luna : La Terra e un selfie nelle prime immagini della vela solare - Scienza & Tecnica - Veladuepuntozer : Luna Rossa, un giorno di lavoro nel Mediterraneo -