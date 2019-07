romadailynews

(Di sabato 13 luglio 2019), ti per un nuovo aggiornamentoin studio Frascarelli domani al nord locali precipitazioni fin dal mattino specie sulla Costa Adriatica mentre al pomeriggio in serata non si escludono locali acquazzoni temporali su Alpi e Prealpi nottata cieli irregolarmente nuvolosi ma con tempo asciutto maltempo sulle regioni centrali acquazzoni e temporali a iniziare da marche-umbria al pomeriggio e fenomeni più intensi si concentra sull’ Adriatico in Appennino Ma qualche precipitazione non mancherà anche su Toscana e Lazio tempo e miglioramento dalla nottata al sudah tempo asciutto al mattino anche se molte nubi al pomeriggio in serata sono attesi acquazzoni e temporali specie sui settori peninsulari con fenomeni intensi sul versante Adriatico precipitazioni in esaurimento dalla nottetemperature stabili o leggero aumento seno valori minimi che in quelli massimi previsioni a cura ...

romadailynews : Meteo Roma del 13-07-2019 ore 19:15: meteo, ti per un nuovo aggiornamento meteo in studio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 13-07-2019 ore 19:15' su @Spreaker #meteo_roma - MeteoNonnaRoma : Sta a escì er sole! Mèttite la cremina, a nonna! Che sennò t'abbruci come quanno me dimentico la parmigiana ner forno! #meteo #roma -