La Gregoraci in bikini mostra un fisico da urlo

ilgiornale

(Di sabato 13 luglio 2019) Alessandro Pagliuca Elisabettadurante le sue vancaze che sta trascorrendo a Marina di Pietrasantaundavvero invidiabile In vacanza a Marina di Pietrasanta con Nathan Falco, Elisabettasfoggia unda 10 e lode. Addominali scolpiti in bella vista, gambe toniche, lato B da fare invidia e décolleté mozzafiato: la showgirl è bellissima mentre gioca con il figlio avuto da Flavio Briatore. Arriva in spiaggia in bicicletta, sfila gli shorts bianchi, indossa il cappello e via, pronta per una giornata tra coccole, divertimento e relax. Elisabettamamma sexy Momenti di tenero relax per Elisabettae il figlio Nathan Falco. I due sono stati paparazzati tra le tende del Twiga, lo stabilimento balneare nato da un’idea dell’ex marito della showgirl, Flavio Briatore: sulla spiaggia della Versilia, nonostante il cielo non sia così ...

zazoomnews : Elisabetta Gregoraci vacanza a Forte dei Marmi super sexy: il bikini è al top - #Elisabetta #Gregoraci #vacanza… - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci vacanza a Forte dei Marmi super sexy: il bikini è al top - #Elisabetta #Gregoraci #vacanza… - VelvetMagIta : Bikini da urlo per la sexy #ElisabettaGregoraci: ecco come è stata beccata... #VelvetMag -