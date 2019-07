Facebook sarà multata di 5 miliardi di dollari per il caso Cambridge Analytica

Libra - la nuova criptovaluta di Facebook : “Pagare sarà facile come inviare foto”. Tra i partner anche Vodafone - Uber e Iliad : Usa la stessa tecnologia di Bitcoin, ma i suoi partner vanno da Visa a Mastercard, da Paypal a Uber fino a Vodafone e Iliad. In tutto, a oggi, sono 30 le aziende in tutto il mondo che hanno aderito, alle quali se ne aggiungeranno altre 70. È la nuova criptovaluta di Facebook creata dall’associazione no profit Libra, con sede a Ginevra, che debutterà nel 2020. Vuole essere il sistema di pagamenti del futuro su scala internazionale e con ...

Ecco Libra - la criptovaluta di Facebook : sarà aperta e garantita da asset reali per pagamenti istantanei : L'annuncio è arrivato da Menlo Park dove da oltre un anno è al lavoro una squadra specifica guidata dall'ex presidente di PayPal, David Marcus, che ha ideato l'architettura di un sistema in cui Facebook...

Facebook : Globalcoin la nuova moneta virtuale di Zuckemberg sarà 'più stabile del bitcoin' : Sta arrivando Globalcoin, per fare transazioni e acquisti sulla vetrina social di Facebook. Si prevede possa essere già attiva prima della fine di giugno. Secondo gli esperti, Mark Zuckemberg sta puntando sulla creazione di una moneta digitale per far fluire nel grande oceano di Facebook ricavi che vadano a coprire le perdite pubblicitarie dovute ai recenti scandali. Per ovviare ai problemi avuti sulla questione privacy, Zuckerberg sembrerebbe ...

Huawei - grana Facebook : l'app non sarà più preinstallata sui telefoni cinesi : Il boicottaggio Usa di Huawei chiama in causa anche Facebook. Il colosso di Mark Zuckerberg si adeguerà al divieto di fare affari con la società cinese, e di conseguenza tutte le sue...

Facebook - WhatsApp e Instagram non saranno più preinstallate negli smartphone Huawei e HONOR : Facebook ha deciso di sospendere la preinstallazione delle proprie app sui nuovi smartphone Huawei, ma questo non impedirà agli utenti di installarle da soli. L'articolo Facebook, WhatsApp e Instagram non saranno più preinstallate negli smartphone Huawei e HONOR proviene da TuttoAndroid.