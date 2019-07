Concorso straordinario docenti | prova scritta selettiva per immettersi in ruolo

Blastingnews

(Di sabato 13 luglio 2019) Si è parlato, nei giorni precedenti, del provvedimento d’urgenza richiesto da Ministro Bussetti per accelerare le procedure dei concorsi scuola 2019. Al momento tale provvedimento è nelle mani del Consiglio dei Ministri, che sta vagliando e valutando il decreto. In particolare Bussetti ha richiesto tale provvedimento, sia per la stabilizzazione deiprecari, sia perché si avvicina un nuovo anno scolastico, per il quale è previsto un vero e proprio record di supplenze. Infatti grazie ai prepensionamenti concessi dalla “Quota 100” ci sono tantissime cattedre vuote, soprattutto nelle regioni del Nord Italia, che saranno destinate a migliaia diprecari. Per questo il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca ha deciso di bandire entro fine 2019 unper icon tre anni di servizio nella scuola statale; un Pas (Percorso abilitante speciale) per i ...

