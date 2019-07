Chiara Appendino è un sindaco delegittimato | dice Riccardo Molinari Lega

agi

(Di sabato 13 luglio 2019) "Chiara Appendino è un. Io non chiedo mai le dimissioni di alcuno. Ma è chiaro che qui siamo di fronte a un primo cittadino che ormai è un corpo estraneo rispetto alla città: tragga lei le sue conclusioni". Così il capogruppo dellaalla Camera e segretario del partito in Piemonte,, in un colloquio con l'Agi, torna sulla vicenda del 'trasloco' del Salone dell'auto da Torino a Milano e delle responsabilità politiche dell'amministrazione M5s. "Appendino, putroppo - sostiene- è vittima delle contraddizioni dei 5 Stelle. Sulle Olimpiadi invernali del 2026 hanno fatto una figuraccia per questioni ideologiche. Sull'Alta velocità, sotto scacco dei 'No Tav', hanno preso una posizione che e' disconnessa rispetto a quella del territorio. E per quanto riguarda il Salone dell'auto hanno pagato - mi sembra ...

