Chi sono i migliori partner dello zodiaco?

Ecco cosa sono quelle strane cose che vedi galleggiare davanti ai tuoi ocChi : Ecco cosa sono quelle strane cose che vedi galleggiare davanti ai tuoi occhi Avete mai notato dei piccoli cosini, simili a vermiciattoli, galleggiare alla deriva davanti al vostro campo visivo?… L'articolo Ecco cosa sono quelle strane cose che vedi galleggiare davanti ai tuoi occhi proviene da Essere-Informati.it.

Altro che allarme sicurezza : in Italia gli omicidi non sono mai stati così poChi : È l’allarme criminalità e insicurezza una delle spinte che ha proiettato Salvini al successo: eppure, il nostro è uno dei paesi più sicuri del mondo. Già gli studiosi lo sapevano, ma il dato è di nuovo confermato dal rapporto sugli omicidi del 2019 appena pubblicato dall’Unodc, l’Ufficio delle Nazio

Fondi russi Lega - Bruno Giancotti : "Gianco sono io ma non so nulla di questa storia - avranno Chiesto consigli" : "Sì, Gianco è come mi chiamano gli amici qua, ma di questa storia non ne so nulla", dice Bruno Giancotti, imprenditore italiano residente a Mosca e a lungo una delle figure di riferimento dei leghisti in russia. Il suo nome è infatti finito al centro del caso russia-Lega, dopo essere stato intercett

Attenzione agli ocChi - in estate danni e infiammazioni sono frequenti : sole e aria condizionata sono nocivi : Lacrime, palpebre gonfie, arrossamento e sensazione come di sabbia negli occhi. “L’eccessiva esposizione ai raggi del sole può causare un’infiammazione acuta di congiuntiva e cornea: si tratta della cherato-congiuntivite attinica, un problema molto diffuso in questa stagione e legato al riverbero: i casi maggiori si registrano in alta montagna, o anche al mare, specie dove le spiagge sono bianche”. E’ quanto ...

Miley Cyrus choc diChiara sono attratta dalle donne : Al magazine “Elle” Miley Cyrus ha confidato di aver detto addio ad Hanna Montana nel momento in cui ha scoperto il se…so: “Nel minuto in cui ho perso la vergi….ità ho pensato che non avrei più potuto farlo”. E parlando della sua vita da sposata ha ammesso: “Amo Liam, ma sono ancora attratta dalle donne”. Con il passare degli anni il fatato mondo Disney iniziava a starle stretto e a 18 anni ha deciso di ...

Amadeus e Giovanna Civitillo si sono sposati in Chiesa : Amadeus e Giovanna Civitillo si sono sposati ieri in Chiesa. Amadeus e Giovanna Civitillo, hanno detto sì in Chiesa dieci anni dopo le nozze civili. Ad annunciarlo è il profilo Instagram del settimanale “Chi”. La coppia ha già un figlio, José Alberto, 10 anni. Nessun dettaglio del grande giorno è stato ancora rivelato, né tantomeno esistono foto che ritraggono i novelli sposi, ma qualche settimana fa Giovanna raccontava così le sue aspettative: ...

Beach volley - World Tour 2019 Gstaad : Trionfo Lupo/Nicolai : demoliti Alison/Alvaro Filho e nei quarti ci sono i polacChi a sorpresa : Ancora quarti di finale, stavolta senza patemi, per Paolo Nicolai e Daniele Lupo che completano la “vendetta” su Alison, battuto quattro volte su cinque da quando, nella notte di Copacabana, ha negato agli azzurri, in coppia con Bruno Schmidt, il titolo olimpico. La quarta vittoria contro il gigante brasiliano, stavolta in coppia con Alvaro Filho, per Lupo/Nicolai (2-0) arriva sulla sabbia di Gstaad nei quarti di finale del Major ...

Mercedesz Henger e Lucas PeracChi si sono lasciati (di nuovo!) : Mercedesz Henger e Lucas Peracchi si sono detti addio per la seconda volta. Da qualche giorno, l'ormai ex coppia non si segue più sui social (e non compaiono più assieme nelle foto e video di Instagram), un po', come accaduto, diversi mesi fa. I fan sono letteralmente in trepidazione. Sperano che si tratti di un'ennesima crisi passeggera. Mercedesz Henger: 'Io e Lucas Peracchi siamo tornati ...

Fiorentina - i convocati per la tournée negli Usa : non ci sono Veretout e Chiesa : L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella ha diramato la lista dei convocati per la tournée negli Usa e la partecipazione alla International Champions Cup. Fra i convocati ci sono due assenze eccellenti, ma una è prevedibile: non risulta infatti nell’elenco Jordan Vererout, conteso sul mercato da Inter e Roma; l’altro è Federico Chiesa, ancora in vacanza dopo l’Europeo Under 21 così come Pezzella che è stato ...

Lucas PeracChi e Mercedes Henger si sono lasciati? - : Alessandro Pagliuca Lucas Peracchi e Mercedes Henger hanno smesso di seguirsi su Instagram: che sia il segno che tra i due è finita? Pare che Lucas Peracchi e Mercedesz Henger si siano detti di nuovo addio. Su Instagram i due non si seguono più e ai tanti fan che in questi giorni chiedono se la relazione sia naufragata, entrambi rispondono con un allarmante silenzio. Insomma, bocche ben cucite: tutto tace. Ma c’è un ulteriore indizio ...

Torino - il Salone dell'Auto trasloca a Milano. La sindaca Chiara Appendino : "Sono furiosa" : Dopo cinque edizioni al Parco del Valentino di Torino, il prossimo anno il Salone dell'Auto cambierà città e si terrà a Milano dal 17 al 21 giugno 2020. L'annuncio a sorpresa è stato fatto ieri da Andrea Levy, Presidente del Salone dell'Auto:Seguendo la nostra vocazione innovativa, abbiamo scelto per il 2020 di organizzare la sesta edizione in Lombardia in collaborazione con l'Aci: sarà un grande evento internazionale, all'aperto e con una ...

Prime Day offerte : 6 trucChi per capire se sono davvero convenienti : Il Prime Day è alle porte: mancano 3 giorni all'evento promozionale di Amazon per i clienti Prime, che promette offerte e sconti molto alti. Ma siamo certi che uno sconto alto significhi per forza che un prodotto è conveniente o di qualità? Ecco 6 trucchi per capire se le offerte sono davvero vantaggiose, o se è meglio acquistare un prodotto che costa di più ma può rivelarsi migliore.Continua a leggere

De Luca : “Ci sono centrosinistra - centrodestra e gli sfessati. Sicurezza? Chi la Chiede non sempre è carogna o fascista” : “Non esiste la politica. Esistono nomi e cognomi. Esistono il centrodestra, il centrosinistra e gli sfessati, che sono quelli per i quali molti di voi hanno votato. Pentitevi“. E’ la battuta sarcastica del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante il suo intervento al convegno “Mezzogiorno questione nazionale. Quali scelte per lo sviluppo e le infrastrutture?”, promosso a Napoli dalla ...

