Chi è Marco Zanni | l' ex M5s passato alla Lega scelto da Salvini per trattare con Von der

"Ti prego - portami a casa". Nell'audio di "Chi l'ha visto" - la supplica di Marco Vannini in agonia : Un audio straziante di 49 secondi, nei quali Marco Vannini chiede di essere portato via da casa Ciontoli, mentre il capofamiglia Antonio è al telefono con un operatore del 118. A pubblicarlo è Chi l’ha visto? e la qualità del file, ripulito, è tale da far comprendere l’intera conversazione tra i due. In sottofondo si sente la voce di Vannini che, sofferente, supplica i Ciontoli di riportarlo dai ...

Chi l'ha visto? Anticipazioni : stasera i casi di Marco Vannini e di Roberta Ragusa : Nell'ultima puntata della stagione saranno svelati nuovi indizi sulla morte del giovane Vannini e si ricostruirà tutta la vicenda del caso Ragusa, in occasione del giorno della sentenza per Logli.

Marco Vannini/ Ciontoli - telefonata 118 : audio choc "portami a casa" - Chi l'ha visto - : Omicidio Marco Vannini, il caso a Chi l'ha visto: spunta l'audio choc ripulito della telefonata al 118 in cui il ragazzo supplica Ciontoli 'portami a casa'.

Maltempo a Venezia - nave da crociera sbanda a poChi metri da piazza San Marco : tutte le immagini della Costa Deliziosa che sfiora uno yacht e la riva [FOTO e VIDEO] : Altre incredibili immagini della tragedia sfiorata ieri a Venezia, quando la nave da crociera Costa Deliziosa ha rischiato di finire contro la riva sbandando nei pressi del bacino San Marco, mentre sulla città infuriava una burrasca di grandine e vento. Secondo le informazioni fornite della Capitaneria di Porto, la prua della nave ha letteralmente sfiorato uno yacht ancorato in riva Sette Martiri, e altre imbarcazioni del servizio pubblico di ...

Venezia - le immagini della nave da crociera che finisce vicinissima alla banChina vicino a San Marco : La nave da crociera perde il controllo e finisce per sfiorare la banchina del canale della Giudecca. Ecco le immagini riprese da un battello. L’incidente sfiorato mentre sulla città si scatenava una bufera di grandine e vento che ha colpito il capoluogo veneto. Secondo fonti della Capitaneria di Porto, la prua della nave sarebbe arrivata a sfiorare uno yacht ancorato in Riva Sette Martiri, e altre imbarcazioni del servizio pubblico di ...

Burrasca a Venezia - nave da crociera sbanda e risChia incidente vicino a San Marco. Si valuta l'apertura di un'inChiesta : Una nave della Costa Crociere ha rischiato di finire contro la riva oggi a Venezia sbandando poco dopo il bacino San Marco, mentre sulla città infuriava una Burrasca di grandine e vento....

Burrasca a Venezia - nave da crociera sbanda e risChia incidente vicino a San Marco. Si valuta l'apertura di un'inChiesta : Una nave della Costa Crociere ha rischiato di finire contro la riva oggi a Venezia sbandando poco dopo il bacino San Marco, mentre sulla città infuriava una Burrasca di grandine e vento....

Venezia - nave da crociera sbanda e risChia di finire sulla banChina dopo San Marco. Autorità Portuale : “Verifica sui permessi” : Grandi Navi. Lido, Chioggia, Malamocco, Porto Marghera: tutti i progetti per tenere i “giganti” lontani da Venezia Incidente Venezia, transatlantico si scontra con battello. I ministri Toninelli e Bonisoli: “Stop grandi navi in laguna” La nave da crociera ‘Costa Delizia‘ ha ...

Burrasca a Venezia - nave da crociera sbanda e risChia incidente vicino a San Marco : panico sui vaporetti : Una nave della Costa Crociere ha rischiato di finire contro la riva oggi a Venezia sbandando poco dopo il bacino San Marco, mentre sulla città infuriava una Burrasca di grandine e vento....

Venezia - nave da crociera sbanda e risChia di finire sulla banChina dopo San Marco. Bufera di grandine in città : La nave da crociera ‘Costa Delizia‘ ha rischiato di finire contro la riva oggi a Venezia, sbandando poco dopo San Marco. L’incidente sfiorato sarebbe stato dovuto alla forte Bufera di grandine e vento che ha colpito il capoluogo veneto. Secondo fonti della Capitaneria di Porto, la prua della nave sarebbe arrivata a sfiorare uno yacht ancorato in Riva Sette Martiri, e altre imbarcazioni del servizio pubblico di trasporto, ...

Venezia - nave Costa sbanda e risChia di finire su riva dopo San Marco. Bufera di grandine. “Ce la siamo vista brutta” : La nave da crociera ‘Costa Delizia‘ ha rischiato di finire contro la riva oggi a Venezia, sbandando poco dopo San Marco. L’incidente sfiorato sarebbe stato dovuto alla forte Bufera di grandine e vento che ha colpito il capoluogo veneto. Secondo fonti della Capitaneria di Porto, la prua della nave sarebbe arrivata a sfiorare uno yacht ancorato in riva Sette Martiri, e altre imbarcazioni del servizio pubblico di trasporto, ...

Burrasca a Venezia - nave da crociera sbanda e risChia incidente vicino a San Marco : panico sui vaporetti : Una nave della Costa Crociere ha rischiato di finire contro la riva oggi a Venezia sbandando poco dopo il bacino San Marco, mentre sulla città infuriava una Burrasca di grandine e vento....

A Marco BellocChio il premio IsChia Visconti : E' stato assegnato a Marco Bellocchio il premio Ischia Luchino Visconti, il riconoscimento intitolato al maestro che scelse l'isola

Premio Giornalistico Antonio Maglio - vince Marco Brando con un’inChiesta sull’Europa pubblicata su FqMillenniuM : È il giornalista e scrittore genovese Marco Brando ad aggiudicarsi il Premio Giornalistico Antonio Maglio 2019 con la sua inchiesta sull’Europa “Meno male che siamo uniti. Dieci buone ragioni per non correre liberi e selvaggi”, pubblicata sul mensile “FqMillenniuM”, nel numero di dicembre 2018. Secondi classificati la giornalista e fotografa freelance Ilaria Romano, con il reportage sui migranti “Dentro e fuori dai ghetti, la vita ...