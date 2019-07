Calciomercato Juventus | Douglas Costa potrebbe restare in bianconero

Blastingnews

(Di sabato 13 luglio 2019) Dopo i diversi arrivi (Ramsey, Pellegrini, Buffon, Rabiot, Demiral e quello probabile di De Ligt), ladovrà iniziare a pensare a cedere alcuni suoi giocatori in esubero per monetizzare e quindi per sistemare i conti della società, ma anche per ridurre una rosa che vanterebbe, con l'arrivo di De Ligt, 27 giocatori. Troppi, considerando che la lista Champions League prevede la registrazione di 23 giocatori per la massima competizione europea. I possibili indiziati a lasciare Torino sono diversi: Perin, Joao Cancelo, Khedira, Matuidi, Higuain, Mandzukic e Kean. Accanto ai possibili partenti, laè pronta a puntare su alcuni giocatori che l'anno scorso, per diversi motivi, hanno deluso ed hanno disputato una stagione non di certo ideale. E' il caso di Paulo Dybala e soprattutto di, che complici infortuni e comportamenti discutibili fuori dal campo, hanno ...

DiMarzio : ??#Juventus, inoltrata la nuova offerta per #DeLigt E il giocatore non parte in ritiro con l'#Ajax: le ultime ?? - FabrizioRomano : Ci siamo! Matthijs de Ligt alla Juventus, siamo ai dettagli finali sui contratti per gli ultimi cavilli poi sarà tu… - DiMarzio : #DeLigt e la #Juventus sono vicinissimi ?? Il punto sulla trattativa ?? -