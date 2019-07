Spread in calo | Visco ora serve una strategia di lungo periodo

Visco : «L'economia italiana ristagna. Bene calo dello Spread - ora strategia di lungo periodo» : Per le crisi bancarie in Ue «è necessario che l'Antitrust europeo divenga un'Autorità indipendente, non inserita in un organismo politico com'è la Commissione,...

L’Ue ci ripensa : no a procedura infrazione Italia rimandata a ottobre|Spread in calo : La Commissione UE ha dato il semaforo vedere ai conti dell’Italia nel 2019. Il Paese resta però osservato speciale nel 2020 e sulla manovra di bilancio autunnale. Accordo di compromesso tra Roma e Bruxelles

Spread in deciso calo - ottimismo sul verdetto Ue sui conti italiani : Nel giorno in cui la Commissione Ue esamina il dossier Italia, i segnali di ottimismo si riflettono anche sui mercati finanziari. Lo Spread fra Btp e Bund scende sotto i 220 punti base, toccando un nuovo minimo da un anno a 216punti.Forte pressione sui rendimenti a breve scadenza, con il Btp a due anni che scende sotto zero a -0,030%, mai così basso dal giugno 2018. È il segno chei mercati hanno ripreso a comprare titoli di ...

SPY FINANZA/ Calo dello Spread - una brutta notizia per l'Italia : Mario Draghi ha di fatto annunciato la ripresa del Qe. Lo spread è calato, ma l'Italia farebbe bene a preoccuparsi comunque

Giovanni Tria : "Evitare la procedura Ue" - calo Spread "essenziale per la ripresa" : L’Italia ha già fornito “notevoli rassicurazioni” all’Europa, ma è necessario affrontare un “dialogo serrato costruttivo” con Bruxelles al fine di “evitare la procedura d’infrazione”. A dirlo in Aula alla Camera è il ministro dell’Economia Giovanni Tria, che assicura un atteggiamento del Governo “costruttivo” alla ricerca di “un ragionevole punto ...

Borse giù. E lo Spread balza a 292 punti Pil fermo - è in calo su base annua : Le Borse europee aprono in forte calo dopo le minacce del presidente Usa di imporre i dazi al Messico sui migranti. Francoforte (-1,34%), Parigi (-0,96%), Londra (-0,89%). Anche Milano in rosso. Pesa anche il calo tendenziale del Pil (-0,1%): non accadeva dal 2013

Borse giù. E lo Spread balza a 292 punti Ultime stime : Pil in calo su base annua : Le Borse europee aprono in forte calo dopo le minacce del presidente Usa di imporre i dazi al Messico sui migranti. Francoforte (-1,34%), Parigi (-0,96%), Londra (-0,89%). Anche Milano in rosso.

Borse giù. E lo Spread balza a 292 puntiUltime stime : Pil in calo su base annua : Le Borse europee aprono in forte calo dopo le minacce del presidente Usa di imporre i dazi al Messico sui migranti. Francoforte (-1,34%), Parigi (-0,96%), Londra (-0,89%). Anche Milano in rosso.

Borse - piazza Affari in calo dello 0 - 5% : è la peggiore in Europa. Lo Spread sfiora quota 290 : Lo spread sfiora quota 290 nei primi scambi. Il differenziale di rendimento fra Btp decennale e bund è arrivato a 289 punti base contro i 282 punti base, in un mercato che guarda alla...

Borse - rimbalzo ad alta volatilità. Spread in calo a 269 : I listini europei chiudono positivi (+1,2% Milano) una settimana segnata dal crollo di banche e materie prime, gravata dalle incertezze sull’esito delle elezioni europee e dai continui colpi di scena nella guerra commerciale tra Usa e Cina. Tassi delle obbligazioni mondiali ai minimi degli ultimi due anni...