“Riformare la giustizia in Italia” | parla l’Ocse

(Di venerdì 12 luglio 2019) Roma, 12 lug. (AdnKronos) – In Italia la priorità deve essere riformare il sistema giudiziario in favore di una maggiore semplificazione e per assicurare un’efficace lotta contro la corruzione. Questo il centro del nuovo Rapporto Ocse, Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione europea, sulla crescita sostenibile. “Un sano sistema giudiziario e un forte stato di diritto sono le condizioni per un’efficace implementazione delle riforme ed in particolare per assicurare condizioni paritarie. Questa è una priorità chiave in Cina, Grecia, Indonesia, Italia, Messico e Russia”, si legge nel documento. In questa cornice “le raccomandazioni abbracciano misure per il contrasto della corruzione, per il rafforzamento e la semplificazione delle procedure giudiziarie, il miglioramento degli appalti pubblici, in particolare nelle economie ...

