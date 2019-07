Piovono soldi in autostrada | portavalori perde migliaia di dollari e gli automobilisti

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2019) Ci troviamo ad Atlanta, lungo l’285. Intorno alle 20, orario in cui il traffico già normalemente è consistente, le auto si fanno strada a fatica. E il motivo è piuttosto insolito: unha perso tra i 100 e i 170 mila. Così glisi sono fermati a raccogliere le banconote. La polizia, sulla propria pagina Facebook, ha avvertito: “Si tratta di un furto, queivanno restituiti”. Secondo fonti locali molte persone avrebbero seguito l’indicazione delle forze dell’ordine. Ma, come è logico aspettarsi, all’appello mancherebbe ancora molto denaro. Video Twitter L'articoloindie glireagiscono così. Le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano.

