PES 2019 | bonus gratis in arrivo per gli abbonati a PlayStation Plus

Lotta libera - Ranking Series Istanbul 2019 : Givi Davidovi in finale nei -57 kg! Punti PESanti in ottica Mondiali! : Ottime notizie per la Lotta libera italiana, che partecipa con tre azzurri alle Ranking Series di Istanbul, manifestazione che mette in palio Punti importanti per la classifica in ottica Mondiali, prima rassegna che assegnerà ben 108 posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020: Givi Davidovi è in finale nei -57 kg. L’azzurro, partito dal turno di qualificazione, dapprima ha superato per vantaggio l’azero Giorgi Edisherashvili (10-10), poi ...

Judo - Grand Prix BudaPESt 2019 : 14 azzurri a caccia di conferme in vista dei Mondiali - Manzi e Marconcini cambiano di categoria : Il percorso d’avvicinamento ai Mondiali di Tokyo prosegue nel weekend 12-14 luglio con il Grand Prix Budapest 2019, penultimo evento del circuito maggiore prima della rassegna iridata di fine agosto. 550 Judoka provenienti da 82 Paesi sono iscritti ad uno dei Grand Prix più competitivi dell’intera stagione, che metterà in palio ben 700 punti (riservati al vincitore di ciascuna categoria) per il ranking di qualificazione olimpica a ...

La Vita in diretta 2019 - 20 - Alberto Matano - Lorella Cuccarini : "Staremo sPESso insieme" : Alberto Matano e Lorella Cuccarini, nel corso della presentazione dei palinsesti 2019 - 20 della Rai, sono apparsi molto affiatati e complici. Dal prossimo 9 settembre, a partire dalle 16:50, su Rai1, l'inedita coppia terrà compagnia agli italiani nella nuova edizione de 'La Vita In diretta'. Teresa De Santis: 'La mia Rai 1 tra innovazione e tradizione' (video) prosegui la letturaLa Vita in ...

Judo - Grand Prix BudaPESt 2019 : i convocati dell’Italia. Ci sono Manzi e Marconcini : “Abbiamo fatto una buona preparazione in Spagna i ragazzi sono motivati e scalpitano, perché i risultati ottenuti fino ad ora, sono buoni, ma stanno stretti a tutti. Si parte per Budapest con una squadra forte e agguerrita che vuole dimostrare il proprio valore” le parole di Francesco Bruyere. La Nazionale italiana di Judo è pronta a volare in terra ungherese dove si disputerà il Grand Prix di Budapest. Alcune assenze in terra magiara, su tutte ...

La guida ai Mondiali di scherma BudaPESt 2019 : Mara NavarriaIrene VecchiAldo MontanoAlice VolpiElisa Di Francisca Alessio FoconiDaniele GarozzoGiorgio AvolaAndrea CassaràMarco FicheraLuca CuratoliArianna ErrigoLuigi SameleGabriele CiminiRossella FiamingoAlberta SantuccioRossella GregorioSofia CiaragliaMartina CriscioEnrico GarozzoAndrea SantarelliBudapest torna a essere la capitale della scherma ospitando i Mondiali a sei anni di distanza dall’ultima volta. Dal 15 al 23 luglio, ...

Scherma - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Azzurri pronti a essere grandi protagonisti sulle pedane di BudaPESt : Saranno 25 gli Azzurri che cercheranno di lasciare il segno ai Mondiali 2019 di Scherma, che andranno in scena a Budapest (Ungheria) dal 15 al 23 luglio. L’Italia punta a replicare la grandissima prestazione della scorsa edizione, in cui si impose nel medagliere con sette medaglie, di cui ben quattro d’oro. I nostri portacolori sono quindi attesi grandi protagonisti sulle pedane di questa rassegna iridata. Andiamo a scoprire nel dettaglio le ...

TEMPESTA D’AMORE - anticipazioni e trame puntate dal 14 al 20 luglio 2019 : anticipazioni settimanali di TEMPESTA D’AMORE, puntate da domenica 14 a sabato 20 luglio 2019: Annabelle, Denise e Joshua uniscono le forze per scoprire la verità sulla morte di Henning. Poco dopo, però, il figlio di Robert riceve un contatto inaspettato: Henning gli ha lasciato un messaggio in segreteria! Dopo la violenta reazione di Valentina, Eva teme che la sua famiglia sia ormai distrutta. Anche Robert è a pezzi per la situazione e viene ...

Atletica - Universiadi 2019 : Bianchetti quinto nel PESo - Osakue in finale - Folorunso passa il turno : Prima giornata di gare per l’Atletica leggera alle Universiadi 2019, rifettori puntati sul San Paolo di Napoli per la kermesse riservata agli studenti di tutto il mondo. Sebastiano Bianchetti ha concluso la finale del getto del peso al quinto posto con la misura di 19.81 metri nella gara domininata dal fuoriclasse polacco Konrad Bukowiecki (21.54) davanti allo statunitense Andrews Liskowitz (20.48) e al messicano Uziel Aaron Munoz Glarza ...

Temptation Island 6 – Terza puntata del 8 luglio 2019 – Aria di temPESta tra le coppie. : Terzo appuntamento, stasera, in prima serata su Canale5, con Temptation Island. Il reality, giunto alla sua sesta edizione e nella collocazione del lunedì sera, è sempre presentato da Filippo Bisciglia. Temptation Island | Terza puntata 8 luglio 2019 Ci sarà un grosso colpo di scena già all’inizio: Nunzia e Arcangelo, dopo il falò di confronto […] L'articolo Temptation Island 6 – Terza puntata del 8 luglio 2019 – Aria di tempesta tra ...

Anticipazioni TemPESta d’amore Trama Puntate 15-21 luglio 2019 : Eva Lascia Robert! : Anticipazioni Tempesta d’amore Trama Puntate da lunedì 15 a domenica 21 luglio 2019: è finita tra Eva e Robert ! Joshua, Denise ed Annabelle si coalizzano! Anticipazioni Tempesta d’amore: Eva Lascia suo marito, sconvolta dalla sua dichiarazione! Xenia e Christoph pronti a sposarsi! Bizzarri equivoci e gaffe per André e Tina! Il rapporto tra Denise e Joshua stenta a decollare! Tobias manipolato da Annabelle Sullivan! Sturm der Liebe ...

Premi Flaiano 2019 i premiati da Piazza della Rinascita a PEScara FOTO e VIDEO : Premi Flaiano 2019 i Premiati della 46a edizione Ultima serata per i Premi Flaiano 2019. L’uomo di copertina della 46a edizione è lo storico FOTOgrafo statunitense Steve McCurry presente in ...

Pattinaggio a rotelle velocità su pista - World Roller Games Barcellona 2019 : buoni piazzamenti per l’Italia - sosPESa la gara con Francesca Lollobrigida : Esordio ai World Roller Games di Barcellona per il Pattinaggio a rotelle velocità con le specialità su pista: nei 200 metri Dual Time Trial tra gli juniores buon sesto posto di Omero Tafi, con Elia Fasolo nono, mentre tra le juniores Asja Varani è ottima quinta, mentre chiude 13ma Gaia Lissandron. Tra i seniores ottavo posto per Duccio Marsili, con Enrico Salino decimo, mentre tra le seniores è decima anche Giorgia Bormida, mentre Linda Rossi è ...

Pentathlon - Belarus Open 2019 : Irene Prampolini è terza! Punti PESanti verso Tokyo 2020! : Finale femminile del Belarus Open, competizione valida per il ranking olimpico di Pentathlon moderno, oggi a Minsk: nella capitale bielorussa Irene Prampolini giunge terza a soli 10″ (1318) dalla vincitrice, la padrona di casa bielorussa Volha Silkina, prima a quota 1328, con 7″ di margine sulla lituana Gintare Venckauskaite, seconda (1321). Chiude al 17° posto invece l’altra azzurra in gara, Claudia Cesarini, staccata di ...

Ginnastica artistica - Universiadi 2019 : Carlotta Ferlito - ritorno magico! PrinciPESsa a Napoli - oro al corpo libero : Carlotta Ferlito è tornata sul palcoscenico internazionale dopo tre anni di assenza e lo ha fatto nel miglior modo possibile: vincendo! L’azzurra ha conquistato una strepitosa medaglia d’oro al corpo libero in occasione delle Universiadi 2019, la siciliana ha eseguito un meraviglioso esercizio al quadrato ed è stata premiata dai giudici con un buonissimo 13.200 che oggi è bastato per trionfare: la 24enne è stata accolta da un boato ...