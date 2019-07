Nicolò Barella è un giocatore dell’Inter | le cifre e le visite mediche

lanotiziasportiva

(Di venerdì 12 luglio 2019)e da un mese e mezzo che vive al telefono aspettando notizie. Lo squillo arriva proprio ieri pomeriggio: è fatta, prenota l’aereo, ti aspettiamo per lee la tournée in Asia.Ledell’affareIl matrimonio s’è consumato ieri pomeriggio, dopo l’incontro tra Beppe Marotta, a.d. nerazzurro, e Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, che ha fatto gli onori di casa nei suoi uffici milanesi. La quadratura del cerchio s’è trovata ritoccando leggermente le cifra rispetto alla base d’accordo raggiunta lunedì in Lega:12 milioni di prestito, altri 25 di riscatto obbligatorio tra un anno, più otto di bonus facilmente raggiungibili. Eccoci, dunque, alla fatidica cifra di 45 milioni, in fondo la valutazione che i club avevano dato dela inizio settimana.A questi vanno aggiunti altri quattro milioni di bonus, che però sono molto più ...

FabrizioRomano : Nicolò Barella to Inter, here we go! Done deal and medicals soon ?????? #transfers #Inter - FabrizioRomano : Nicolò Barella è dell’Inter. Presto le visite mediche e le firme, affare totalmente chiuso ???? @SkySport @DiMarzio #calciomercato - tvdellosport : ??| #Inter, Nicolò #Barella è sbarcato a Milano ???? #Sportitaliamercato @Inter -