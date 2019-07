LIVE Nadal-Federer | Wimbledon 2019 in DIRETTA | 0-0 | tutto pronto sul Centrale di Church

oasport

(Di venerdì 12 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Parte con un ace lo svizzero. 0-0 Si comincia sul Campo! Batte! Buon match a tutti! INIZIO PRIMO SET 17.38 ÈRoad: comincia la parata di stelle. 17.37 Come riferito dain conferenza stampa, sopratcon la superficie così lenta, vincerà chi giocherà in maniera più offensiva, carta vincente dello svizzero negli ultimi match vinti sullo spagnolo nel corso del 2017. 17.36 Rafaelinvece, si appresta a giocare nuovamente il penultimo atto dopo la sconfitta contro Novak Djokovic, futuro campione del torneo 2018, in un match epico finito al quinto set per 10-8 per il serbo. 17.34 I giocatori hanno cominciato il riscaldamento. 17.33 Rogerè tornato in semifinale dopo due anni dopo la sconfitta inaspettata ai quarti di finale contro Kevin Anderson, perdendo 13-11 al quinto, ...

ValerioBuccolin : Roger vs Rafael,due fenomeni ma il mio cuore è per il Re,Forza Federer... — Guardando Rafael Nadal vs Roger Federer Live Online - uncincin : #FedererNadal: è sempre bello tornare indietro nel tempo. Mettevi via un libro universitario della sessione di esam… - salfal72 : Ancora loro ????????? — Guardando Rafael Nadal vs Roger Federer Live Online -