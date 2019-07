La vendetta della sposa | trama e cast del film su Rai2

tvzap.kataweb

(Di venerdì 12 luglio 2019) Su, dalle 21.20 in poi di venerdì 12 luglio, va in onda il thriller americano del 2019 La. Si tratta di una produzione pensata appositamente per la televisione e diretta da Robert Malenfant andata in onda per la prima volta lo scorso febbraio negli Stati Uniti. LaLori viene lasciata dal suo fidanzato Ian poco prima delle nozze, per via del suo comportamento possessivo. Un anno dopo, l’uomo decide dirsi con un’altra ragazza, Maya, ma Lori cerca in tutti i modi di bloccare le nozze ed ottenere la sua. LaKatie Leclerc interpreta Miya mentre Jeff Schine presta le sue fattezze a Ian. Hannah Barefoot è Lori, Ben Gavin invece ha il ruolo di Mark e infine c’è spazio anche per Kendra Carelli, qui nelle vesti di Sandra.

SirDistruggere : In realtà quella di Di Maio è una vendetta trasversale, la #CocaCola gli ricorda il periodo più cupo della sua vita. - Nerdream_it : Da #LuckyRed e #KochMedia una doppia proposta per l'#HomeCinema... Arrivano in #BD e #DVD due film molto diversi tr… - FelixSarconaIT : RT @RaiDue: ??????? Ian e Maya stanno per sposarsi, ma c’è qualcuno che vuole impedire la loro unione a tutti i costi. ?? “La vendetta della s… -