Il film di Mortal Kombat sarà classificato R | presenti anche le Fatality

Nel nuovo film di Mortal Kombat Joe Taslim di The Raid sarà Sub-Zero : Mortal Kombat farà ritorno nelle sale cinematografiche e come riporta Polygon Joe Taslim interpreterà il ruolo di Sub-Zero.Il nuovo film sarà prodotto da New Line e si porrà come un reboot della pellicola proiettata anni or sono, nel lontano 1995 (regia di Paul W.S. Anderson).In questo caso invece il film sarà diretto da Simon McQuoid, mentre la sceneggiatura è di Greg Russo.Leggi altro...

L’Immortale - ecco la prima clip dal film di Gomorra : http://www.youtube.com/watch?v=DIpVWBelypY “Sono sceso all’inferno per capire“: queste sono le parole che coronano la prima breve clip che anticipa L’Immortale, il film prodotto da Vision Distribution che fungerà da spin-off all’amatissima produzione Sky Gomorra. La pellicola sarà incentrata sul personaggio di Ciro Di Marzio, che proprio con il soprannome del titolo è diventato celebre negli episodi della serie. A ...

Gomorra - il film Ciro l’Immortale : riprese iniziate e ultime news : Ciro l’Immortale il film: news e anticipazioni prima dell’uscita al cinema Il film su Ciro l’Immortale è ormai realtà. Dopo la fine di Gomorra 4, e prima dell’inizio della quinta stagione della serie Tv targata Sky, un nuovo ed entusiasmante progetto sta tenendo sulle spine i fan di Gomorra. Chi ha amato Ciro Di Marzio […] L'articolo Gomorra, il film Ciro l’Immortale: riprese iniziate e ultime news proviene da ...

Al via le riprese di Ciro l’Immortale a San Giorgio a Cremano : Marco d’Amore sul set del film spin off di Gomorra : L'estate ci divide dalla fine di quest'anno e dall'arrivo di Ciro l'Immortale al cinema ma i fan di Gomorra possono consolarsi con le prime novità che arrivano dal set del film spin off dell'amata serie Sky. Proprio il finale della quarta stagione della serie ci ha regalato il primo teaser promozionale del film con protagonista Marco d'Amore e questo è bastato per mandare in tilt il pubblico. Alcuni hanno pensato che quella fosse la conferma che ...

Mortal Kombat : Warner Bros. svela la data di uscita del film prodotto da James Wan : Warner Bros. ha annunciato la data di uscita del nuovo film di Mortal Kombat.La pellicola sarà prodotta da James Wan, regista di The Conjuring e Aquaman, diretta dall'esordiente Simon McQuoid e basata sulla sceneggiatura realizzata da Greg Russo. Le riprese si svolgeranno ad Adelaide, in Australia. Come riporta The Wrap, il debutto nelle sale cinematografiche fissato al 5 marzo 2021 negli Stati Uniti.Secondo un report apparso in rete lo scorso ...