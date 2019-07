Dopo il tormentone di “calippo e bira” Romina e Debora tornano con una canzone

Playa è il nuovo singolo di Baby K per l’estate Dopo il tormentone Da zero a cento : Il nuovo singolo di Baby K è Playa. Il brano arriva a un anno da Da zero a cento, singolo con il quale ha agguantato la corsa al tormentone estivo come accaduto negli ultimi anni compreso il duetto in Roma Bangkok con Giusy Ferreri. Per il secondo anno consecutivo, le due artiste saranno quindi rivali di rotazione, con due singoli in radio con i quali saranno regine dell'estate. Giusy Ferreri ha già presentato Jambo con Takagi & Ketra, ...