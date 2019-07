5 cantine da visitare nelle colline del Prosecco

vanityfair

(Di venerdì 12 luglio 2019) Carpenè Malvolti, Conegliano VenetoDa bere da Carpenè MalvoltiDa bere da Carpenè MalvoltiAzienda Vinicola Mionetto, ValdobbiadeneDa bere da MionettoVilla Sandi, Crocetta del MontelloDa bere a Villa SandiVilla Sandi, Crocetta del MontelloBisol, Santo StefanoDa bere da BisolLa notizia è stata festeggiata domenica 7 luglio 2019 (anche) con un brindisi da record che ha richiamato al Castello Sforzesco di Milano migliaia di persone. Naturalmente è stato un brindisi con le bollicine per celebrare il riconoscimento alledeldi Conegliano Valdobbiadene di Patrimonio dell’Umanità UNESCO. La tanto attesa nomina è giunta al termine della 43esima sessione del World Heritage Committee, riunita a Baku, in Azerbaijan, in cui sono state esaminate 36 candidature tra cui, per l’Italia, proprio quella delledeldi Conegliano Valdobbiadene. Non solo in Europa ma ...

