Wimbledon 2019 | semifinali femminili | sfida proibitiva a Serena Williams per Strycova

Svitolina-Halep - Wimbledon 2019 : orario d’inizio della semifinale e come vederla in tv e streaming : Nella prima semifinale del singolare femminile di Wimbledon 2019 si affronteranno l’ucraina Elina Svitolina e la romena Simona Halep. Svitolina è numero 8 del ranking WTA, un gradino sotto Halep, e prima di questo torneo era arrivata nei quarti di finale di uno Slam quattro volte, due agli Australian Open e due al Roland Garros, senza mai riuscire a superarli, mentre sui prati londinesi non era mai andata oltre gli ottavi di finale del 2017, ...

Williams-Strycova - Wimbledon 2019 : orario d’inizio della semifinale e come vederla in tv e streaming : La seconda semifinale del torneo di singolare femminile a Wimbledon 2019 metterà di fronte Serena Williams e Barbora Strycova. Una sfida che vede sulla carta l’americana super favorita, ma attenzione alla ceca che ha raggiunto per la prima volta in carriera questo traguardo in uno Slam. Williams ha dominato nei quarti di finale la spagnola Carla Suarez Navarro, dimostrando una condizione in continua crescita di partita in partita; mentre ...

Wimbledon 2019 - semifinali femminile Serena Williams-Strycova e Svitolina-Halep : orari e programma di oggi. Palinsesto tv e streaming : Tempo di semifinali femminili quest’oggi a Wimbledon: il Centre Court accoglie le quattro giocatrici capaci di restare nel tabellone del terzo Slam dell’anno dopo i primi cinque incontri. Apriranno il programma la rumena Simona Halep e l’ucraina Elina Svitolina: le due si sono affrontate per sette volte sul circuito WTA, e nessuna sul duro. Due di questi precedenti si sono svolti a Roma, nelle finali consecutive vinte da ...

Wimbledon 2019 : la grande sfida Federer-Nadal è servita - Djokovic vede già la finale? : Tutto come previsto. I quarti di finale del tabellone maschile di Wimbledon non riservano sorprese. Pronostici rispettati e semifinali con questi incroci: Roger Federer vs Rafael Nadal; Novak Djokovic vs Roberto Bautista Agut. Non ce ne voglia quest’ultimo ma l’impressione che sia l’estraneo a “corte” è evidente. Vero che è il buon iberico, che qualcuno descriveva solo come un abile terraiolo, a Londra ha sfruttato ...

Wimbledon 2019 - Federer-Nadal : data - programma - orario d’inizio e tv. Come seguire la semifinale : Roger Federer e Rafael Nadal si affronteranno in semifinale a Wimbledon, l’appuntamento è per venerdì 12 luglio sull’erba londinese dove andrà in scena l’ennesimo atto dell’eterna rivalità tra i due fuoriclasse del tennis mondiale. In palio il pass per l’atto conclusivo del terzo Slam stagionale da giocare contro il vincente di Djokovic-Bautista (il serbo sarà il grande favorito della vigilia). Come sempre ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. Federer conquista la semifinale vincendo contro Nishikori e venerdì sfiderà Nadal. Djokovic in semifinale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.58 NADAL È IN semifinale! venerdì sarà: Roger Federer- Rafael Nadal. 19.57 30-15 CHE DIFESA DI NADAL! Querrey prova il passante di rovescio ma lo spagnolo si difende con una demi-volée. 19.56 Serve&volley in rete dello spagnolo: 15 pari. 19.54 Nadal può servire per il match: lo spagnolo è sul 5-2. 19.53 30-0 Nadal prova il passante di rovescio: fuori di poco. 19.52 Nadal sale sul 5-1: ...

Wimbledon 2019 : Roger Federer fa 100 - Kei Nishikori sconfitto in quattro set per approdare in semifinale : Pochi mesi dopo i 100 tornei, arrivano anche le 100 vittorie a Wimbledon: tante, in vent’anni di carriera, ne ha conquistate Roger Federer, che nel “suo” Centre Court torna in semifinale ai Championships a due anni di distanza dall’ultima volta (in cui andò poi a trionfare su Marin Cilic in finale). Lo svizzero sconfigge nei quarti il giapponese Kei Nishikori in 2 ore e 36 minuti con il punteggio di 4-6 6-1 6-4 6-4, ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. La prima semifinale è Djokovic-Bautista Agut - Federer reagisce contro Nishikori : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.57: Nadal va subito avanti nello score contro Querrey: 2-1 per lo spagnolo nel 1° set e l’americano in affanno 17.54: Cominciato il match tra Nadal e Querrey: 1-1 il computo del primo set. 17.51: 6-1 per Federer in questo secondo set e Nishikori (con soli 3 punti in risposta) ha subito l’iniziativa dello svizzero. 26-8 il computo in favore dell’elvetico che nel secondo ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. La prima semifinale è Djokovic-Bautista Agut - Nishikori vince il primo set con Federer : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.41: E con 12 punti consecutivi, Federer vola sul 3-0 nel secondo set contro Nishikori, dopo aver perso il primo parziale 17.40: 40-0 e undici punti di fila di Federer 17.39: 15-0 Spettacolo sul Centrale con due giocate di volo di Federer che ora scalda i motori! 17.38: Fantastico! Dritto lungolinea pazzesco del “Maestro” e 2-0 nel secondo set contro Nishikori. Federer al ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. Djokovic in semifinale - Bautista Agut è avanti di due set a uno su Pella - in campo Nishikori e Federer : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.13 Nishikori 4-2 con Federer, il giapponese tiene ancora il servizio. 17.12 Pella tiene il servizio, 5-3, Bautista Agut va a servire per il match. 17.08 Bautista Agut tiene il servizio, 5-2! 17.07 Federer accorcia di nuovo le distanze da Nishikori, 3-2. 17.05 Pella tiene il servizio, 2-4. 17.04 Rovescio di Pella con la palla che rimbalza male ed è imprendibile per Bautista Agut, annullata ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. Djokovic in semifinale - Bautista Agut è avanti di due set a uno su Pella : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.34 Due errori di Bautista Agut consegnano il terzo set a Pella per 6-3! 16.33 Serve and volley, il primo di Pella in tutto il match, e palla break annullata. 16.32 Palla del controbreak per Bautista Agut! 16.29 Alla fine Bautista Agut tiene il servizio, 5-3 Pella che va a servire per accorciare le distanze. 16.27 Costretto a sbagliare di rovescio Pella. 16.26 Altro set point per il ...