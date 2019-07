Lega | Rizzo Pc | ‘Salvini e la Russia? nostro Paese da sempre a sovranità limitata’

calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Io sono stato per tanti anni assieme a un uomo che chiamava Armando Cossutta, un uomo che conosceva la politica internazionale e una delle frasi che mi colpì molto, quando ci furono le rivelazioni del dossier Mitrokhin, è questa: ‘Le informazioni si gestiscono, non si divulgano’. In questo mondo ci sono tante informazione. Informazioni che si gestiscono, oggi forse ancora di più che nel passato, e si usano quando si ritiene opportuno”. Marco, segretario del Partito Comunista, che da domani al 20 luglio terrà la sua festa nazionale a Roma nel quartiere Tiburtino, parla così all’Adnkronos della vicenda dei presunti finanziamenti russi alla. “Io non sono in grado di entrare nel merito di questa storia dei finanziamenti alladalla. Ma posso che ilha dauna...

