Il fascino della divisa attira 1 giovane su 3 già dopo il diploma

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juve : l’enorme fascino di una scelta azzardata : Un ripiego. Un azzardo. Una rivoluzione. Ci sono mille modi di vederla, di sicuro quella di Maurizio Sarri alla Juve ntus non è una scelta banale, ma destinata a cambiare profondamente i bianconeri e forse anche il calcio italiano. Dopo 5 anni di Allegri, 8 anni di vittorie trionfali in patria e cocenti delusioni in Europa, Andrea Agnelli ha scelto di cambiare tutto e ripartire dal bel gioco. Cioè da Sarri , un tecnico italiano, non giovanissimo ...

Giro d’Italia – Chris Froome non resiste al fascino della Corsa Rosa : ecco cosa combina durante i suoi allenamenti [FOTO] : Chris Froome innamorato del Giro d’Italia: il ‘trucchetto’ del britannico del team INEOS per non perdersi le tappe della Corsa Rosa durante gli allenamenti Nessuno riesce a resistere al fascino del Giro d’Italia: i veri appassionati, ma anche i tifosi occasionali, non possono non seguire le imprese dei ciclisti in gara nella Corsa Rosa. Ci sono poi anche i ciclisti, quelli che non sono in gara nella grande Corsa a ...