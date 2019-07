I guai di Andrew DeLuca in Grey’s Anatomy 16 | “Non sarà facile tirarlo fuori di prigione”

optimaitalia

(Di giovedì 11 luglio 2019) L'inizio della nuova stagione vedrà ancora al centro della trama igiudiziari diin Grey's16: la showrunner Krista Vernoff ha anticipato quella chela condizione del povero specializzando, sacrificatosi per amore di Meredith, nei nuovi episodi in arrivo il 26 settembre su ABC (in autunno inoltrato su FoxLife in Italia). Gli ultimi episodi della quindicesima stagione hanno visto(Giacomo Gianniotti) salvare Meredith (Ellen Pompeo) dall'accusa di aver commesso una frode assicurativa, commessa dalla dottoressa per aiutare un padre e una figlia in cerca di asilo negli Stati Uniti e senza la necessaria assicurazione medica per accedere ad un'operazione chirurgica urgente. La scelta di Meredith di sostituire il nome della bambina con quello di sua figlia Ellis per permetterle di avere la copertura assicurativa dei costi dell'intervento è stata ...

