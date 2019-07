Cinema e Drink | Latte + ispirato ad Arancia Meccanica

Cinema e Drink : il Bestione Verde ispirato al film The Avengers : Drink: Bestione Verde (ispirato al film “The Avengers“, di Joss Whedon, 2012) BARMAN: Simone Mina del Ch 18 87, il Cocktail bar dello storico ristorante Checchino dal 1887 di Roma (bar segnalato dall’app Guida ai Migliori Cocktail bar d’Italia di BlueBlazer) INGREDIENTI: 5 cl VII Hills Italian Dry Gin 1 cl Centerba Enrico Toro 70%vol 1 cl Rucolino Passaro 2 cl sciroppo di zucchero 3 cl ...

Cinema e Drink : You Only Live Twice ispirato al film Agente 007 – Si vive solo due volte : Drink: YOU Only Live Twice (ispirato al film “Agente 007 – Si vive solo due volte“, di Lewis Gilbert, 1967) BARLADY: Cristina Folgore INGREDIENTI: 50 ml bourbon Jim Beam 30 ml succo di lime 15 ml zucchero liquido 20 ml Martini Rubino Ginger water Bicchiere: highball PREPARAZIONE: Cristina Folgore Brand Ambassador Whisky Bacardi Martini Versare tutti gli ingredienti eccetto la ginger beer in uno shaker. Aggiungere ...

Cinema e Drink : Pablo Neruda dedicato al film Il Postino : Drink: Pablo Neruda (ispirato al film “Il Postino”, di Michael Radford e Massimo Troisi, 1994) BARMAN: Gianluca Amato, barman del Jacky Bar del Tiberio Palace Hotel di Capri INGREDIENTI: 30 ml Vermouth dolce Oscar 697 30 ml Pisco infuso con Tè Lapsang souchong 30 ml bitter Campari 2 dash bitter Chunco Bicchiere: Old Fashioned Garnish: twist di arancia PREPARAZIONE: Per ...

Cinema e Drink : ANDREA GAIL ispirato a “La Tempesta Perfetta” - di Dario Paolucci - barmanager del Wisdomless Club di Roma : Drink: ANDREA GAIL (ispirato al film “La Tempesta Perfetta”, di Wolfgang Petersen, 2000) BARMAN: Dario Paolucci, barmanager del Wisdomless Club di Roma INGREDIENTI: 4 cl bourbon Jefferson’s Ocean 2 cl whiskey Teeling Float di whisky Laphroaig Lore Zucchero Bitter al cardamomo Gocce di soluzione salina Bicchiere: Old Fashioned Garnish: scorza di limone Dario Paolucci barmanager del Wisdomless Club di ...

Cinema e Drink : Iron Man – Go Punch in onore di Avengers : Endgame : Drink: Iron MAN-GO Punch (ispirato al film “Avengers: Endgame”, di Anthony e Joe Russo, 2019) BARMAN: Nicholas Pinna, barmanager dell’Hotel Locarno di Roma INGREDIENTI: 6 cl Gosling’s Rum 4 cl purea di mango 1.5 cl sciroppo ananas e rooibos 2.25 cl succo di lime Angostura bitter Top Champagne Jacquart Bicchiere: Iron shaker usato per la preparazione del Drink Garnish: frutti rossi e foglie di ...

Cinema e Drink : Gangs Of New York in onore di Martin Scorsese : Gangs OF NEW York (ispirato al film “Gangs of New York”, di Martin Scorsese, 2002) BARMAN: Davide Diaferia, barman del Drink Kong di Roma INGREDIENTI: 30 ml Teeling whiskey 15 ml Jim Beam bourbon 30 ml Vermouth Oscar 697 5 ml Liquore Strega 2 dash Assenzio Versinthe Bicchiere: coppetta ghiacciata 30Davide-Diaferia-barman-del-Drink-Kong-di-Roma.jpgPREPARAZIONE: Con la tecnica ...

Cinema e Drink : Darjeeling ispirato al famoso film di Andeson “Un treno per Darjeeling” : Drink: Darjeeling (ispirato al film “Un treno per il Darjeeling”, di Wes Anderson, 2007) BARLADY: Veronica Costantino del Singer Palace Hotel di Roma INGREDIENTI: 4,5 cl gin Fifty Pounds 2,5 cl brandy Cardenal Mendoza infuso al thè Darjeeling 2 cl sciroppo miele e curcuma 1 cl succo di limone Bicchiere: old fashioned PREPARAZIONE: Versare tutti gli ingredienti, escluso il brandy, all interno dello shaker, ...