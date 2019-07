Sottratti alla discarica più di 4 imballaggi su 5

meteoweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2019) In Italia, nel 2018, l’80,6% dei rifiuti di imbggio è stato recuperato: 10.691 tonnellate delle 13.267 totali immesse al consumo. Di queste, la parte avviata a riciclo sfiora il 70%. A scattare la fotografia di un’Italia sempre più green è il Conai, Consorzio nazionale imbggi: più di quattro imbggi su cinque vengono. “Un dato straordinario che pone l’Italia in una posizione di leadership all’interno dell’Unione Europea: nella gestione dei rifiuti di imbggio non abbiamo niente da invidiare nemmenoGermania” commenta il presidente del Consorzio, Giorgio Quagliuolo. La relazione generale consuntiva 2018, appena resa nota da Conai, ritrae un Paese all’avanguardia nel perseguire gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di imbggio previsti dlegislazione europea. Rispetto al 2017, la percentuale di recupero complessivo ...

MonteleoneLeona : RT @M5S_Baroni: Da #ReggioEmilia giungono notizia sempre più agghiaccianti. Bambini sottratti illegittimamente alle famiglie e affidati a… - nmirotti : @Gabriel77911239 @Matt_Orlandi @EdoardoBuffoni 4 miliardi sottratti alla sanità. Quasi 3 miliardi alla scuola, in p… - NicolettaFre : RT @celestinoceles7: @granati_mauro @Mr_Ozymandias Condivido ma! I figli(vengono rubati 2 volte).La prima volta,sono già sottratti in osped… -