Nuovi casting per L’Amica Geniale 2 a luglio | si cercano comparse e attori per le riprese

Casting per due Nuovi film : uno prodotto da Oblivion Production e uno da Filmilan : Non mancano in questo periodo le opportunità di lavoro nel mondo dello spettacolo. In particolare sono attualmente aperte le selezioni per un film della Oblivion Production da girare in Emilia-Romagna, per la regia di Federico Rizzo, e per un film prodotto da filmilan da girarsi in Campania. I Casting si terranno rispettivamente a Bologna e nei pressi di Caserta. Il film '999 - L'altra anima del calcio' Per la realizzazione di un film diretto da ...

Casting di Cineworld per 2 Nuovi film e di Endemolshine per 'La Pupa e il Secchione' : Casting tuttora in corso, curati da Cineworld Roma, per due progetti cinematografici della massima importanza. Sono inoltre aperte le selezioni per quanti intendono partecipare in qualità di concorrenti al ritorno in TV del noto talent dal titolo La Pupa e il Secchione, che verrà poi trasmesso dai canali di Mediaset. Cineworld Roma Sono attualmente in corso le selezioni, a cura di Cineworld Roma per la realizzazione di due importanti progetti di ...