Maltempo | Marche in ginocchio Tanti danni | Numana devastata da pioggia e vento

Maltempo nelle Marche - spiagge devastate. Un morto a Osimo : Il Maltempo colpisce duramente le Marche, causando allagamenti e devastando le spiagge di Numana, Siroli, della costa fanese e fino a Pesaro. Un uomo è morto dopo essere stato colpito da un...

Maltempo nelle Marche - spiagge devastate : in ginocchio Numana e Siroli : Un martedì terribile, terrificante. E potrebbe non essere finita qui. La tempesta di pioggia e vento ha lasciato il segno, un segno pesante. spiagge devastate, strade bloccate, alberi caduti,...

Maltempo Marche : 3 feriti e molti danni nel fermano : Anche la provincia di Fermo non è stata affatto risparmiata dall'ondata di Maltempo che nel pomeriggio di ieri ha duramente colpito il territorio marchigiano, soprattutto le zone orientali. (Guarda...

Violento Maltempo nelle Marche : litorale di Ancona devastato - distrutti lidi balneari [VIDEO SHOCK] : Una intensa cella temporalesca si è abbattuta sulle Marche nel tardo pomeriggio di ieri, causando ingenti danni come vi abbiamo mostrato in altri articoli. Il temporale ha prodotto un Violento...

Maltempo su Romagna e Marche : danni e un morto ad Osimo : Un temporale dalla Romagna ha raggiunto le Marche, attraversandole da Nord a Sud e provocando molti danni, soprattutto nelle zone

Allerta Meteo - FOCUS sul Maltempo al Centro-Nord : alluvioni lampo - grandine molto grande - venti distruttivi e minaccia tornado in Emilia Romagna - Veneto e Marche : Allerta Meteo – Un forte outbreak di temporali è atteso su alcune parti della Pianura Padana, sull’Adriatico e sulla Croazia occidentale nel corso del pomeriggio odierno e della notte. Sono probabili intense supercelle con grandine molto grande, venti distruttivi e tornado, per i quali Estofex ha già emesso i suoi avvisi. Una grande depressione è centrata sulla Russia occidentale e l’Europa orientale con un’onda breve sulle Alpi e sul ...

Maltempo nelle Marche : tutti i comuni a rischio allagamento - diramata l’allerta gialla dalla Protezione Civile : Durante questo maggio anomalo funestato da piogge torrenziali, l’analisi di Coldiretti Marche, sulla base dei dati ISPRA, arriva in un quadro davvero pessimo per le aziende agricole marchigiane, e con un’allerta gialla fissata dalla Protezione Civile regionale su tutto il territorio. Secondo i dati un quinto dell’intero territorio marchigiano è a elevato rischio di smottamenti o esondazioni, ma se si guarda ai comuni, è la ...

Maltempo Marche : rientrata l’emergenza nell’Alta Valle del Potenza : Emergenza rientrata nell’Alta Valle del Potenza dopo le abbondanti piogge dei giorni scorsi che avevano costretto il Comune di Fiuminata a chiedere l’aiuto dei volontari dei gruppi comunali di Protezione Civile di diverse realta’ territoriali interessate in maniera minore dall’ondata di Maltempo. Da San Severino Marche e’ stato inviato un mezzo fuoristrada con agganciata un’idrovora grazie alla quale sono ...

Meteo - Maltempo nelle Marche : prorogata l’allerta arancione - frane e fiumi in piena : Dopo 2 giorni di maltempo, l’allerta Meteo codice “arancione” diramata dalla Protezione civile delle Marche per criticità idraulica e idrogeologica è stata prorogata fino alle 14 di oggi. Ieri una giornata molto difficile, soprattutto in riferimento ai fiumi: sorvegliati speciali l’Esino e il Misa, in provincia di Ancona, il Foglia e il Metauro in quella di Pesaro-Urbino. Le piene sono transitate senza creare danni, anche ...

Maltempo Marche : chiuso il ponte sul fiume Metauro a Fano : Restano concentrate nel Pesarese, soprattutto all’interno ma anche sulla costa, le criticità nelle Marche causate dalla pioggia caduta, che sta concedendo ora una tregua, e dal vento: ristagni d’acqua fango e allagamenti sulle strade, piccole frane e smottamenti, alberi caduti e rischi di esondazione di alcuni fiumi e torrenti. Nel Fanese sulla Strada provinciale 92 “Cerbara” e’ stato temporaneamente chiuso in via ...

Maltempo Marche : monitoraggio dei fiumi per rischio esondazioni : fiumi e torrenti nelle province di Ancona e Pesaro-Urbino continuano a essere sotto stretto monitoraggio a causa del Maltempo che si è abbattuto sulle Marche. La pioggia è comunque leggermente diminuita d’intensità nel corso del pomeriggio, favorendo cosi’ il decorso dell’acqua verso il mare. Nei pressi di Acqualagna (Pesaro-Urbino) è esondato il fiume Candigliano, mentre la piena del Foglia non ha causato danni alla foce di ...

Maltempo Marche : fiume Foglia esonda a Borgo Massano : Il Maltempo non da tregua nelle Marche (fra le regioni più colpite insieme all'Emilia Romagna) dove persistono piogge abbondanti che stanno incrementando il volume dei corsi d'acqua e creando...

Maltempo - alluvione in atto tra Emilia Romagna e Marche : allarme rosso - “state in casa e salite ai piani alti” [FOTO LIVE] : allarme alluvione in atto tra Emilia Romagna e Marche: la protezione civile ha elevato l’allerta meteo a “rossa” per criticità idraulica da oggi e per tutta la giornata di domani su pianura e costa romagnola, sulla costa ferrarese e sulla pianura Emiliana centrale e orientale. Estesa a domani l’allerta arancione per pericolo di esondazioni e frane nei bacini romagnoli. Allerta gialla anche per vento su costa ferrarese e ...

Maltempo Marche : allerta meteo arancione per piogge e vento forte - criticità nel centro-nord : Nelle Marche è in vigore un’allerta meteo arancione diramata dalla protezione civile: tutta la regione è bersagliata da pioggia, vento forte e mareggiate. Si segnalano criticità soprattutto nel centro-nord e nelle zone appenniniche interne. In provincia di Ancona è attivo da ieri il COC della protezione civile: l’amministrazione comunale ha invitato i cittadini alla massima prudenza dei sottopassi e nei pressi dei torrenti, mentre ...