Le storie stupefacenti di un' altra Italia | che non ci sta

huffingtonpost

(Di mercoledì 10 luglio 2019) L’che non ci sta raccontata in presa diretta da Francesco Erbani, così recita il titolo del suo ultimo libro, è quella, in gran parte invisibile, sconosciuta ai più, che ha imparato a far da sé.È vero, confessa proprio lui che ha esperienza di grandi reportage per Repubblica, non è la narrazione di per sé a fornire un diritto all’esistenza dei tanti gruppi che fanno scelte controcorrente: che decidono di tutelare un bene culturale o di tornare in un paese di montagna che va spopolandosi ripristinando e aggiornando antichi mestieri o anche inventandone di nuovi.Eppure se messe insieme o in fila tutte queste, dal rione Sanità di Napoli ai muretti della Costiera, da Trezzano sul Naviglio al Cilento, all’Abruzzo, alla Calabria (già studiata da Vito Teti) si osserva davvero da vicino ...