Droga : narcotrafficante arrestato in Bolivia - ‘referente export da Colombia e Spagna’ (2) : (AdnKronos) – Il mazarese, nei confronti del quale a febbraio era stato emesso un mandato di cattura internazionale, era stato arrestato nel 2011 in Belgio e successivamente, nel 2013, condannato dal gip di Palermo per associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Lumia è stato localizzato nel quartiere di Cala Cala nella città Boliviana di Cochabamba dove era arrivato sfruttando documenti di ...