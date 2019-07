ilfogliettone

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Migranti e sbarchi mettono nuovamente a dura prova la tenuta di maggioranza e governo. Poi, in extremis, M5s e Lega trovano l'accordo sugli emendamenti al decretobis. Ed e' un incastro di equilibri tra le varie proposte e, soprattutto, posizioni. I pentastellatino i maggiorial Viminale che la Lega si apprestava ad assegnare a Matteo, mentre la Lega incassa - ma solo dopo diverse ore - il via libera del Movimento alle multe piu' salate per le Ong (fino a un milione di euro). A loro volta, i 5 stelle rinunciano a un emendamento che affidava al premier Giuseppe Conte l'ultima parola sulla chiusura delle acque territoriali. C'e' perfetta sintonia, invece, sull'immediata confisca, attraverso il sequestro cautelare della nave, per le imbarcazioni che violano lo stop all'ingresso nei mari e porti italiani. E i 5 stelle chiedono che le navi confiscate vadano ...

ilfogliettone : Dl Sicurezza, maximulte a Ong ma M5s stoppa poteri Salvini - -