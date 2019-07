calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Non solo le prodezze in campo, si parla del difensore Gerard Pique anche per situazioni extra-calcistiche. Il calciatore infattiall’ufficio2,1di, tra arretrati e multe, è quanto ribadito dal tribunale nazionaleche ha confermato una decisione prendente. Il calciatore delnel dettagliosaldare le tasse su quanto dovuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 relativamente ai redditi percepiti dai diritti di immagine, il calciatore aveva deciso di impugnare la decisione emessa nel 2016, adesso è arrivata la conferma. Anche la moglie Shakira è indagata per presunta evasione fiscale. Ira Ibrahimovic: “ho mandato in coma tre compagni, hanno chiamato l’ambulanza” VIDEO L'articoloall’ufficio2,1diCalcioWeb.

CalcioWeb : #Barcellona, #Piquè deve all'ufficio delle imposte spagnolo 2,1 milioni di euro - LoSport24 : ???? Gerard Piqué, tre cose che non sul difensore del Barcellona ?? A 17 mesi stava giocando sulla terrazza dei nonni… - FerAlgaba : Ricordiamo che durante la partita contro il Barcellona in cui l'Atlético poteva andare a -2 in campionato, Diego Co… -