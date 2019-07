Usa | sacerdote amico dei vip sospeso per tempo indefinito

ilgiornale

(Di martedì 9 luglio 2019) Giuseppe Aloisi Padre Duffel,vicino agli Lgbt, non ricoprirà più incarichi: ha consigliato a un aspirante seminarista di dissimulare sul suo orientamento sessuale Padre Duffel è statosenza definizionerale dagli incarichi ricoperti in qualità di. La notizia, che è di poche ore fa, non è passata in osservata: se ne sta parlando negli Stati Uniti, ma non solo. L'ecclesiastico in questione è abbastanza noto, oltre che per la vicinanza a certo mondo liberal hollywoodiano, per la sua favorevolezza alle cosiddette istanze Lgbt. Non è il primo americano ultra-progressista a far parte della Chiesa cattolica: vi abbiamo più volte parlato del gesuita James Martin e delle sue posizioni dottrinali sulla necessità di costruire un "ponte" con la comunità lesbo, gay, bisexual e transgender. Proprio ieri, il gesuita consultore della Segreteria per la ...

