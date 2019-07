Un video teaser del Samsung Galaxy Note 10 ci ricorda le sue potenzialità business

Un nuovo TicWatch arriverà il 10 luglio - Mobvoi ci stuzzica con un video teaser : Il prossimo 10 luglio vedrà ufficialmente la luce un nuovo smartwatch TicWatch di Mobvoi e oggi il produttore ha pubblicato un video teaser. L'articolo Un nuovo TicWatch arriverà il 10 luglio, Mobvoi ci stuzzica con un video teaser proviene da TuttoAndroid.

Ufficiale la presentazione del Samsung Galaxy Note 10 il 7 agosto - cosa ci svela il video teaser : Era già nell'aria ed era stato pure anticipato sulle pagine di OM ma la presentazione del Samsung Galaxy Note 10 è ora Ufficiale per il prossimo 7 agosto. Il prossimo evento Unpacked si terrà a New York e avrà come protagonista proprio il nuovo phablet del 2019, successore del Samsung Galaxy Note 9. Proprio nelle scorse ore, il produttore ha cominciato ad inviare gli inviti per la sua prossima presentazione alla stampa. L'evento, più ...

Addio a Francisco ne Le Ragazze del Centralino 4? Nel nuovo video teaser il dramma di Lidia : La sorte del personaggio di Francisco ne Le Ragazze del Centralino 4 sarà al centro del primo episodio della nuova stagione, in arrivo su Netflix da venerdì 9 agosto. Il terzo capitolo della saga delle centraliniste della Compagnia dei Telefoni di Madrid che nei primi anni '30 del Novecento combattono per i loro diritti e la loro libertà in una società maschilista e retrograda si era concluso proprio con l'incertezza sul destino del ...

Kia Seltos - Il teaser svela nuovi dettagli della Suv compatta - video : Si chiama Seltos la nuova Suv compatta della Kia destinata al mercato globale in arrivo durante lestate. nuovi teaser continuano a ingannare l'attesa mostrando dettagli inediti, e queste ultime immagini dlla fanaleria, del padiglione e della linea della spalla della carrozzeria sono estrapolate da un breve VIDEO diffuso dalla Casa. In precedenza si erano visti dei bozzetti del frontale, del posteriore e degli interni, che trovate scorrendo le ...

Foto e video teaser di 1994 – La Serie - prime scene inedite dell’ultima stagione : Berlusconi al governo tra pm e soubrette : Il primo video teaser di 1994 - La Serie, terzo ed ultimo capitolo della produzione Sky Original nata "da un'idea di Stefano Accorsi" (come da tormentone social) mostra le prime immagini inedite di quella che sarà la conclusione del racconto dedicato agli anni di Tangentopoli che hanno segnato la fine della Prima Repubblica e l'inizio del ventennio di potere Berlusconiano. Svetta su tutti, nelle prime immagini inedite da 1994, proprio la ...

1994 - il teaser e le immagini dell'ultimo capitolo della trilogia Sky (video) : Ultimo capitolo per la trilogia "nata da un'idea di Stefano Accorsi". Una frase diventata un tormentone, ma che vede l'attore effettivamente nel doppio ruolo di interprete e collaboratore allo sviluppo creativo della serie tv di Sky nata come 1992, proseguita in 1993 e che terminerà, appunto, con 1994.Oggi la rete satellitare ha distribuito il primo teaser dell'ultima stagione che racconterà i fatti dei protagonisti che il pubblico già conosce ...

Svelato il primo teaser de Il Re Leone con la voce di Beyoncé per la leonessa Nala (video) : Il primo teaser de Il Re Leone con la voce di Beyoncé per la Leonessa Nala è stato diffuso in rete nella serata del 3 giugno dalla stessa Queen Bey, che ha usato i suoi seguitissimi social network per condividere un mini-trailer del film incentrato sul personaggio a cui presta la voce. Nelle prime immagini inedite dedicate a Nala contenute nella clip, la Leonessa incoraggia il protagonista a prendere le redini del regno lasciatogli in eredità ...

Carnival Row : teaser e poster della nuova serie Amazon Prime video : Amazon Prime Video annuncia che Carnival Row, la serie fantasy Amazon Original prodotta da Legendary Television con Orlando Bloom e Cara Delevingne, debutterà il 30 Agosto 2019. Disponibile inizialmente in versione originale in più di 200 paesi, la serie arrivarà in versione doppiata nell’arco dell’anno. Da oggi sono disponibili il primo teaser e la locandina. Carnival Row sarà una serie ambientata in un mondo fantasy vittoriano in cui vivono ...

Le wrestler di Glow 3 sbarcano a Las Vegas quest’estate : foto - video teaser e data d’uscita su Netflix : Glow 3 arriverà su Netflix il 9 agosto: la curiosa serie che segue le vicende di una compagnia di wrestling al femminile, ora in scena in una nuova sede a Las Vegas, prosegue con le protagoniste impegnate a lottare sia sul ring che nella vita reale. La serie creata da Liz Flahive e Carly Mensch in esclusiva per Netflix racconta la storia di Ruth Wilder (Alison Brie), un'attrice alle prese con infiniti provini e audizioni senza successo, che ...

Miley Cyrus : i video teaser del nuovo progetto “She Is Coming” sono la cosa più hot che vedrai oggi : Miley è sempre Miley The post Miley Cyrus: i video teaser del nuovo progetto “She Is Coming” sono la cosa più hot che vedrai oggi appeared first on News Mtv Italia.

Svelata la data di Jessica Jones 3 su Netflix - un teaser annuncia l’ultima stagione della serie Marvel (video) : Netflix ha annunciato la data di Jessica Jones 3. L'attesa terza e ultima stagione della serie Marvel chiuderà il cerchio sulle (dis)avventure dell'investigatrice privata, che nei fumetti è la fondatrice della Alias Investigation. Jessica Jones 3 verrà rilasciata sulla piattaforma venerdì 14 giugno in un'unica tranche composta da tredici episodi. Secondo la trama della terza stagione, la riluttante eroina incrocerà la strada con uno ...

Ferrari - Primi teaser della nuova sportiva - video : L'appuntamento è fissato per domani, 29 maggio, quando la Ferrari svelerà a Maranello una nuova sportiva, probabilmente ibrida. Per ufficializzare la data di presentazione della nuova supercar la Casa del Cavallino ha diramato un'immagine e un VIDEO teaser sui propri canali social, accompagnata dalla frase "dare to imagine", ovvero "osa immaginare". Spazio all'elettrificazione? Secondo le prime indiscrezioni non è da ...

Death Stranding : Hideo Kojima pubblica un nuovo breve video teaser : A poca distanza dal video teaser di Death Stranding pubblicato nella giornata di ieri, ecco che Hideo Kojima ne condivide un altro attraverso l'account Twitter ufficiale.Questa volta, come potete vedere voi stessi, il breve filmato è accompagnato dal messaggio "Help us reconnect" (aiutaci a riconnetterci). Il video della giornata di ieri riportava il messaggio "crea la corda" e, probabilmente, le due frasi hanno un significato preciso che sarà ...

Star Trek : Picard - teaser e poster della la nuova serie di Amazon Prime video : Star Trek: Picard, Amazon Prime Video rilascia il teaser della serie Star Trek: Picard, in arrivo prossimamente.Aggiornamento 23 maggio 2019: dopo aver annunciato l’accordo con CBS per la distribuzione nel mondo di Star Trek: Picard, Amazon Prime Video ha rilasciato il primo teaser della serie. Eccolo (ci sono i sottotitoli in italiano nel Video youtube, basta attivarli):Questo invece è il poster ufficiale:Articolo precedente del 13 maggio ...