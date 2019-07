calcioweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2019) Sono ore calde in casadopo il sequestro di una parte delloPaolo Mazza, il prossimo atto giudiziario sarà quello di una “” da eseguire per confermare o meno gli esiti della relazione tecnica del consulente della procura che ha rilevato dei problemi nelle strutture, l’obiettivo è quello di svolgere gli atti tecnici nel minor tempo possibile considerando l’inizio ormai ravvicinato del campionato di Serie A. Nella giornata di ieri è arrivato il sequestro e gli avvisi di garanzia nei confronti dei responsabili con l’accusa di frode in pubblica fornitura. Sono otto gli indagati: l’ingegner Lorenzo Travagli, tecnico ferrarese che ha seguito entrambi i cantieri; Giuseppe Tassi, patron della Tassi Group di Pieve di Cento e del trevigiano Giampaolo Lunardelli per la subappaltatrice Gielle, il toscano Andrea Del Buono (Mpl srl, ...

CalcioWeb : #Spal, caos stadio: presto la perizia, gli ultimi aggiornamenti - CalcioWeb : #Spal, caos stadio: il comunicato ufficiale del club -