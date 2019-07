Pensione di cittadinanza 2019 | prelievo | pagamenti | carta Rdc o contanti

leggioggi

(Di martedì 9 luglio 2019) Accanto al Reddito di, quale misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro, il governo ha introdotto anche un beneficio economico in favore dei soggetti più anziani che sono titolari di unamolto bassa. Si tratta di pensionati che ricevono unamensile al di sotto della soglia minima di povertà stimata dall’ISTAT, pari a 780 euro (9.860 euro annui). Tuttavia, per poter beneficiare delladiil legislatore ha previsto determinati requisiti sia anagrafici che reddituali, patrimoniali e familiari da possedere. Si precisa, fin da ora, che si tratta di una misura destinata ai pensionati over 67, ossia ai soggetti che ricevono già un trattamento previdenziale. Da notare che il governo ha scelto ...

