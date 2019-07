I top smartphone Android della prima metà del 2019? Ecco le classifiche

Smartphone top di gamma : i migliori da comprare : La fascia definitiva, quella in cui possono essere trovati davvero i migliori telefoni dell’anno, è quella degli Smartphone top di gamma. In essi possono essere trovati i migliori componenti ad oggi sul mercato. Se quindi leggi di più...

LG G8s ThinQ - lo smartphone top di gamma con idee innovative da perfezionare : LG G8s ThinQ è il nuovo smartphone di fascia alta di LG, che arriva in commercio in Italia con un prezzo a listino di 769,90 euro. In cambio offre uno schermo OLED da 6,21 pollici, da una tripla fotocamera posteriore, una configurazione che comprende il processore Snapdragon 855, 6 Gigabyte di memoria RAM e uno spazio di archiviazione di 64 o 128 Gigabyte a seconda dell’allestimento. I punti di forza emersi durante le prove sono ...

Smartphone top di gamma : i migliori da comprare : La fascia definitiva, quella in cui possono essere trovati davvero i migliori telefoni dell’anno, è quella degli Smartphone top di gamma. In essi possono essere trovati i migliori componenti ad oggi sul mercato. Se quindi leggi di più...

Google dice addio ai tablet. Tutti gli sforzi su smartphone e laptop : La tecnologia alla base dei dispositivi che ogni anno vengono distribuiti sul mercato è in continua evoluzione, e a modificarsi non sono solo le abitudini dei consumatori, ma anche le forme dei prodotti utilizzati da milioni di persone. Pensiamo, ad esempio, alla categoria dei tablet, le “tavolette” sempre più performanti che hanno registrato vendite enormi negli anni passati. Da tempo, però, questo segmento di mercato continua a ...

Sony XPERIA 1 - tutta l’esperienza del marchio giapponese in uno smartphone al top – la nostra prova : Presentato lo scorso febbraio al Mobile World Congress, ed arrivato sul mercato da poche settimane, l’XPERIA 1 è il top di gamma tra gli smartphone di Sony caratterizzato da un display OLED a 21:9 e dalla tripla fotocamera posteriore. Design e Comfort d’uso Il Sony XPERIA 1 si mostra con un design rinnovato, che vede il produttore giapponese riuscire nell’offrire un dispositivo dal look moderno mantenendo comunque una propria ...

Come approfittare delle offerte online di oggi? Ecco i top smartphone in sconto : Oggi sono in offerta ASUS ZenFone 5Z, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S10 Plus, Huawei P30 Pro e Mate 20 Lite. C'è qualcosa che fa al caso vostro? L'articolo Come approfittare delle offerte online di oggi? Ecco i top smartphone in sconto proviene da TuttoAndroid.

Test durata batteria smartphone 2019 : classifica e top 10. Quale dura di più : Test durata batteria smartphone 2019: classifica e top 10. Quale dura di più Tra i fattori che concorrono alla scelta di uno smartphone da acquistare, vi è certamente la durata della batteria. Senza restare invischiati nel luogo comune di come i vecchi cellulari durassero di più (e fossero indistruttibili) basterebbe pensare che 15 anni fa l’unica applicazione che si celava nel nostro “telefono portatile” era Snake. Oggi invece con lo ...

Niente stop per EMUI 9.1 : 14 nuovi smartphone Huawei e Honor ora in beta : Possiamo tirare un gran sospiro di sollievo per il percorso software relativo ad EMUI 9.1 su smartphone Hauwei e Honor. Non c'è ban USa che tenga, tutto starebbe proseguendo nel verso giusto verso l'implementazione dell'ultima interfaccia utente del produttore sui suoi dispositivi. Ottime notizie dunque dopo giorni di incertezze e dubbi. Naturalmente quando parliamo di EMUI 9.1 stiamo parlando pure di un'interfaccia proprietaria che, seppur ...

Guerra tra Google e Huawei : stop agli aggiornamenti di sicurezza per gli smartphone cinesi : Aria di tempesta tra Huawei e Google dopo la decisione di sospendere la licenza d’uso del sistema operativo per smartphone Android al colosso cinese, la decisione potrebbe generare un terremoto digitale. Il Codacons pronto a presentare una class action in difesa dei diritti dei consumatori. “La rottura tra Google e Huawei potrebbe avere effetti devastanti per centinaia di migliaia di italiani che possiedono uno smartphone del colosso ...