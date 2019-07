F1 | la McLaren conferma Carlos Sainz e Lando Norris per la prossima stagione

oasport

(Di martedì 9 luglio 2019) Lal’attuale line-up piloti per lae saranno quindial volante nel Mondiale F1 2020. Il team britannico ha scelto di proseguire sulla stessa linea, rinnovando il contratto dei due giovani piloti e puntando sulla loro crescita nel tempo per tornare ai vertici. Queste le dichiarazioni del Team Principal Andreas Seidl, riportate dal comunicato della squadra: “L’annuncio odierno offre al team la continuità per andare avanti. Le prestazioni sia diche disono state una parte decisiva dei progressi del team. Il loro feedback ha permesso ai nostri ingegneri di sviluppare la MCL34 e di pianificare la MCL35.ha avuto un ruolo chiave nello sviluppo dell’auto grazie alla sua esperienza, mentreha raggiunto gli standard della Formula 1 in modo incredibilmente veloce e sta crescendo ogni gara. Questa ...

